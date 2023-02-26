Як за рік змінилася допомога Заходу Україні і чого очікує Київ наступними місяцями: пояснення WSJ

США та їхні союзники протягом наступних кількох місяців поставлять Україні більше зброї, ніж це було за увесь 2022 рік. Як сказав британський прем’єр-міністр Ріші Сунак на Мюнхенській конференції, "настав момент подвоїти нашу військову підтримку".

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що диктатор РФ Володимир Путін розраховував на стрімку перемогу в Україні, але за рік не реалізувався жоден його план.

Натомість допомога Україні суттєво зростає. Так, США, Канада та країни Європи вже надали допомоги на приблизно 120 млрд доларів. А деякі союзники по НАТО, такі як Нідерланди, вже наполягають на наданні Україні F-16. Видання зауважує, що це крок, який ще кілька місяців тому вважався дивовижною фантазією.

"Ми також усвідомили, що на карту поставлено й нашу власну безпеку", — висловився Сьорд Сьордсма, нідерландський політик і член парламенту.

Не менш важливо те, що жахи, заподіяні російськими військами в Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших частинах України, сколихнули громадську думку в Північній Америці та Європі, спонукаючи досі неохочі уряди до дій.

"Ніхто не думав, що росіяни почнуть середньовічну війну в 21-му столітті. Ця війна змінить обличчя Європи так само, як це зробила Друга світова", — сказав сенатор Джеймс Ріш, високопоставлений республіканець у комітеті Сенату з міжнародних відносин.

У WSJ наголосили, що Київ продовжуватиме боротьбу, а громадська підтримка України виявилася надзвичайно стійкою в США та Європі.

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"Наступні місяці будуть дуже критичними", — наголосив Франц-Стефан Гаді, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Мюнхенська конференція завершилася кількома тижнями, протягом яких США та їхні союзники різко розширили масштаби своєї військової допомоги, що свідчить про те, що очікування пана Путіна, що Захід зрештою втомиться допомагати Україні, ще не справдилося.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що Україна отримала перші Leopard 2 . Резніков та Шмигаль проінспектували танки, а експерт розповів про переваги.

Як повідомлялося, Німеччина передасть Україні більше танків Leopard 2, ніж обіцяла.