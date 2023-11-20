Як західна ППО перетворює Київ на безпечне місце в охопленій війною Україні – Politico

Росія продовжує спроби завдати ударів по Києву ракетами та безпілотниками, але потужний захист ППО ускладнює це. Киянка Інна Козіч досі плаче, коли згадує перші тижні повномасштабної війни.

Про це пише Politico.

"В один момент ми з дітьми три тижні спали в коридорі. Я лягала спати, не впевнена, чи всі ми прокинемося наступного дня", – згадує жінка.

Але протиповітряна оборона, яка зараз захищає столицю, змушує її почуватися в Києві безпечніше, ніж будь-де в Україні – настільки, що вона боїться виїжджати за межі міста.

"Я навіть боялася брати своїх дітей на літні канікули, тому що знала, що в інших регіонах, на жаль, немає такої потужної ППО, як у нас зараз. І мені так боляче за українців з інших регіонів, які досі змушені жити під щоденним російським бомбардуванням", – каже жінка.

Коли 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський закликав Захід закрити небо України для російської авіації та ракет.

Цього не сталося, але союзники України постійно надсилають одні зі своїх найкращих систем протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити міста країни, і особливо Київ.

"Коли почалася війна, Київ покладався на радянські протиракетні системи С-300 і "Бук М1" середньої дальності – і це проблема, оскільки ракети для них переважно виготовляє Росія. Цей захист тепер посилено системами малої дальності Gepard із Німеччини та Avenger Short-Range Air Defense зі США для збивання безпілотників і крилатих ракет. На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawk американської компанії Raytheon, NASAMS, розроблений Raytheon і норвезькою Kongsberg, і німецький IRIS-T SLM. Захист дальньої дії забезпечується американськими Patriot PAC-3 і Eurosam SAMP/T, поставленими Францією та Італією", – пише видання.

Українська протиповітряна оборона показала, що здатна інтегрувати сучасні системи з радянськими.

"Ми продовжуємо чекати на підтримку від союзників і партнерів. Нам потрібна більша протиповітряна оборона. Різноманітна. І не тільки для столиці, а і для кожного українського міста. Кожен зенітно-ракетний комплекс – на вагу золота", – сказав голова Київської військової адміністрації Сергій Попко.

Після того, як Росія вперше випробувала американські системи Patriot, безуспішно атакуючи столицю 20 днів поспіль у травні 2023 року, кияни вперше відчули себе у відносній безпеці.

"Ми чекали цих патріотів, як манни небесної. Це було таке полегшення", – сказала Інна Козіч.

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Невдовзі до Києва та передмістя почали переїжджати люди з інших регіонів, де протиповітряна оборона не настільки сильна. Цими вихідними Росія спрямувала на Київ хвилі безпілотників, більшість з яких було збито.

За оцінками Міжнародної організації з міграції ООН у вересні, Київ та околиці зараз приймають майже 600 000 переміщених осіб з інших частин України.

В інших великих містах також спостерігаються потоки внутрішніх біженців, близько пів мільйона зараз проживають у Дніпропетровській і Харківській областях.

"Перша активна фаза внутрішньої міграції почалася одразу після звільнення Київщини. В цей час приїжджали люди з міст, де велися активні бойові дії. Потім, коли приїхав Patriot, люди з Дніпра, Запоріжжя почали активно переїжджати і шукати житло в Києві, пояснюючи це тим, що Київ захищений і сюди летить менше ракет, ніж по їхніх містах", – розповів рієлтор Олександр Житюк.

Він також додав, що українці з-за кордону теж почали повертатися після травня 2023 року, коли росіяни майже щодня обстрілювали столицю, а Україна доводила ефективність ППО. Сьогодні люди вважають, що в Києві спокійніше.

Це призвело до стрибка цін у Києві на нерухомість після колапсу в перші місяці війни.

До повномасштабного вторгнення в Києві проживало близько 3,9 млн осіб. Проте до весни 2022 року 1,9 мільйона втекли, сказав Денис Суділковський, бренд- і бізнес-директор ЛУН, онлайн-платформи нерухомості.

"Тоді нерідко можна було зустріти пропозиції зняти квартири в Києві за оплату комунальних послуг", – розповів він.

За даними ЛУН, до осені 2022 року ціни на оренду майже повернулися до рівня до вторгнення.

"Повернення людей сповільнилося, коли росіяни почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Проте зима 2022-2023 років показала, що Київ здатен захистити своє небо сучасними західними системами ППО, і вже від весни 2023 року ми почали спостерігати подальше зростання попиту на довгострокову оренду житла в Києві", – розповів Суділковський.

Але столиця не зовсім безпечна – українська влада закликає людей бути обережними і ходити до укриттів під час тривоги.

"З додатковими системами протиповітряної оборони рівень захисту столиці від атак із повітря став кращим. Але я не втомлююся повторювати, що найкращий захист – це під час повітряної тривоги піти до укриття. Гіркий досвід доводить, що навіть збиті ракети несуть смертельну загрозу через численні уламки", – сказав Сергій Попко.

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В той час, як люди в Києві більше почуваються в безпеці, жителі східних і південних регіонів України все ще потерпають від щоденних бомбардувань. Росіяни б'ють по Одесі та її стратегічному порту, а також по Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях.

Український уряд закликає своїх союзників забезпечити більше засобів протиповітряної оборони для прикриття інших міст.

"Чим захищенішим буде українське небо, українські міста, села, тим більше у наших людей буде можливостей для економічної діяльності, для виробництва, зокрема для оборонної промисловості", – сказав президент Зеленський в одному з відеозвернень.

Президент України також сказав, що Київ хоче спільно виробляти зброю зі своїми партнерами та очікує, що його союзники надішлють більше систем протиповітряної оборони до кінця року, щоб відбити очікувані зимові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, Зеленський днями анонсував суттєве посилення ППО в Україні.

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