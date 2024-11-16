Як захистити Одесу від ворожих дронів-камікадзе: військовий аналітик дав відповідь

Для Одеси важливо, окрім альтернативних методів знищення дронів, уздовж берегової лінії створити бар'єр із ЗРК малого та середнього радіусу дії у кількості не менше двох батарей, зазначив Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, як захистити Одесу від ворожих ударів дронами.

Про це Коваленко написав пост у Facebook.

"У відкритих джерелах дуже активно розходиться відео відображення нальоту дронів-камікадзе на Одесу. Як можна бачити, по дронах працює стрілецьке озброєння мобільних вогневих груп", – пише Коваленко.

За словами військового аналітика, мобільні вогневі групи давно підтвердили свою високу ефективність у питаннях перехоплення дронів-камікадзе Shahed-136 і стали рятівною альтернативою для ППО, яка відчуває гострий дефіцит. Але, у разі Одеси вони менш ефективні, ніж будь-якого іншого міста, наприклад того ж Києва.

"Ефективність мобільної групи перехоплення (так мені більше подобається) полягає саме в її мобільності, можливості протягом виконання вогневого завдання кілька разів поміняти позицію, висунутися навперейми маршруту дрону і придушити його дешевими засобами поразки, порівняно з ЗУР. Але це коли є свобода маневру, А коли її немає і перед тобою безмежна морська гладь?" – зазначає він.

За словами Коваленка, в більшості випадків на Одесу дрони-камікадзе заходять з моря і більшість об'єктів, якими цілять окупанти, розташовані у глибині міста на 1-2 км. Який тут може бути маневр? Під час атаки по портовій інфраструктурі взагалі говорити не доводиться, засіб поразки одразу заходить на ціль, і встигнути зрізати його з ДШК або навіть Browning M2 над морем вкрай складно.

"Саме тому для Одеси, яка є ключовим портовим вузлом країни, портова інфраструктура якого постійно перебуває під прицілом РОВ, важливо, крім альтернативних методів знищення дронів, уздовж берегової лінії створення бар'єру із ЗРК малого та середнього радіусу дії у кількості не менше двох батарей. Це дозволило б збивати дрони-камікадзе над морем, до входження в межу міста, – пояснює Коваленко. – Хтось скаже, що збивати дрон-камікадзе ракетою вже давно моветон, але поки ви це кажете, вони, користуючись морським кордоном, мають змогу з мінімальними втратами влітати в межі міста і вже становити собою загрозу навіть уламками, що падають".

Зрозуміло, таке рішення, як зазначає аналітик, можливе лише за повного сприяння наших партнерів. "А наші партнери, третій рік якось не дуже поспішають, або причина в чомусь іншому, що стверджувати я не маю підстав…", – пише він.

"Так, і окреме спасибі за барвисті репортажі з передачі CombatBoat 90H. Коли ми вже навчимося все отримувати без зайвого пафосу та рефлексій, а тихо, спокійно, мовчки і застосовувати?" – зазначив Коваленко.

Зазначимо, в Одесі під час масованого обстрілу загинула жінка, яка є потерпілими. В історичному центрі спалахнули пожежі. Уламками дронів також побило теплотрасу спального району, довелося зупиняти котельню. За підрахунками військових, ворог направив до Одеси з десяток "Шахедів", які запускав так, щоб у разі збиття вони завдавали максимальних збитків людям.

Нагадаємо, увечері 14 листопада росіяни атакували Одесу ракетою та дронами. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку. Повідомлялося про загиблу та вісім постраждалих. Було пошкоджено житлові будинки, церкву, машини.

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