Як захиститися від ракет С-300, особливо у прикордонних регіонах: у Повітряних силах дали відповідь

Підступність ракет С-300 полягає у тому, що відстань в них невелика, летять вони доволі швидко по балістичній траєкторії, тому сповіщати про їхнє застосування доволі важко.

Росія доволі часто використовує ракети С-300, бо має їх достатньо. Росіяни навіть планували їх у мирний час утилізувати, оскільки ці ракети давно у них вироблені і є надлишковим типом озброєння, за яким треба доглядати. Такий шлях вони обрали — завдавати удари цими ракетами, тому що мають, очевидно, дефіцит високоточної далекобійної зброї, а прифронтові зони не потребують таких дальніх ударів. Тому вони їх використовують.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі об'єднаного телемарафону.

"Підступність цих ракет (С-300 – ред.) у тому, що відстань в них невелика, летять вони доволі швидко по балістичній траєкторії, тому сповіщати про їхнє застосування доволі важко. Потрібно точно знати, що противник має намір здійснити такий ракетний обстріл. Це те ж саме, що знати про те, що противник збирається завдавати ударів реактивною артилерією. Тобто вони приховано виходять на позиції, розгортають комплекс чи реактивну артилерію і завдають ударів. Інколи вдається і нашій розвідці, і силам оборони одержувати цю інформацію, щоб попередити про небезпеку бодай населення тієї зони, де збираються завдати ударів. Але це виходить не завжди", — пояснив Ігнат.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія може змінити тактику у війні вже в найближчі тижні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

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