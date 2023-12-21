Як закінчиться війна: песимістичний і оптимістичний сценарії від комбата з Авдіївського напрямку

Комбат Ігор Губаренко наголосив, що зараз триває "війна на виживання" українського народу.

Командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко, який воює на північному фланзі Авдіївського напрямку, розповів, як він бачить песимістичний і оптимістичний сценарії закінчення війни.

Про це комбат сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Песимістичний

Песимістичний сценарій, на думку Губаренка, це коли окупанти вийдуть на адміністративні межі Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей, на цьому зупиняться і розпочнеться позиційна війна.

"Позиційна війна ні до чого доброго не приведе", – вважає військовий.

Оптимістичний

Оптимістичний сценарій, за словами комбата, це якщо наступному році ЗСУ все-таки вдасться обрізати окупантам канал постачання з Криму і вийти щонайменше на межі Донецької і Луганської областей станом до 24 лютого.

"Зараз іде війна на виживання: або ми вистоїмо, будемо нацією, незалежною країною, або ті, хто виживуть, продовжать своє існування у складі Російської Федерації", – підсумував Ігор Губаренко.

Раніше легендарний командир полку "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" розповів, скільки триватиме війна та на що передусім мають розраховувати українці.

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