Як закінчиться війна в Україні і що може пришвидшити її завершення: оцінка одного із найвідоміших генералів США

Окупанти роблять багато помилок під час боїв, каже генерал.

Генерал Девід Петреус, один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції, накладені проти Росії.

Про це колишній очільник коаліційних сила в Іраку, ексдиректор ЦРУ, колишній командир США в Афганістані генерал Девід Петреус сказав в інтерв'ю німецькому порталу.

Так, відповідаючи на запитання, як, на його думку, закінчиться війна в Україні, він заявив, що будуть переговори, результатів яких стане угода.

Також читайте Окупанти отримали наказ про наступ на Донбасі: розвідка Британії оцінила можливості росіян

"Я думаю, що війна врешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого - це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Генерал і колишній глава ЦРУ додав, що санкції проти Росії слід посилити. Завдяки цьому, є шанс, що війна закінчиться раніше.

"Ми повинні зробити все можливе в США та на Заході, щоб підтримати Україну та наблизитися до дня, коли Володимир Путін зрозуміє, що ця війна не може бути проведена на українській землі і що вона невигідна", - додав Петреус.

Генерал Девід Петреус зізнався, що росіяни виявилися "навіть більш некомпетентними, ніж багато хто очікував". На його думку, армія агресора не має належної підготовки, включаючи, перш за все, тактичну підготовку та модернізовану зброю, а також її стратегія та командування мають серйозні недоліки.

Крім того, армія РФ "робить багато помилок" під час боїв. Натомість росіяни недооцінили Україну.

"Вони повністю недооцінили можливості українських військових, рішучість українців та підтримку Київ США, інших країн НАТО та західних партнерів", - сказав Петреус.

Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес назвав найшвидший шлях до звільнення Криму.

Тим часом у Білому домі вважають, що переламний момент у війні України з Росією настане навесні 2023-го. Тоді чекають на наступ загарбників, а українські сили підуть у контрнаступ.

Читайте також: