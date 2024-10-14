Як закінчиться війна в Україні: прогноз командира зі спецпідрозділу ГУР

Боєць зазначив, що війна не закінчиться цього листопада. Відбуватимуться саміти, але водночас – бойові дії з обох боків.
Війна в Україні закінчиться якимись угодами. Київ дивитиметься в бік перемовин, однак у росіян є більше козирів, аніж в українців.
Таку думку командир саперної служби спецпідрозділу ГУР Kraken Євген Шкірков "Вікінг" висловив в інтерв'ю Online.UA.
"Ми всі розуміємо, що війна закінчиться якимись угодами. Давайте будемо реалістами. Росія дуже велика, і якщо просто пройтися якимось переможним маршем, то потрібно буде чухати до Китаю, а то і до Японії, в ту сторону", – висловився Шкірков.
Він також звернув увагу на відсутність якихось крутих передумов, що Росія розвалюватиметься зсередини.
Боєць Kraken гадає, що Україна дивитиметься в бік якихось перемовин.
"Але питання в тому, з чим ми сядемо за стіл. У р*саків є карти козирні, а в нас одна крута карта – Курська область. Як буде далі? Це далеко не буде залежати від військових", – додав Шкірков.
Він також зазначив, що війна не закінчиться цього листопада. На думку бійця, відбуватимуться саміти, але водночас триватимуть бойові дії з обох боків.
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Командир саперної служби також назвав перебільшенням думки про те, що Крим легше звільнити від ворога, ніж Донецьку область. Він сказав, що для деокупації півострова, як і Донеччини, в України мають бути великі сили: "Забрати можна, а утримати?".
А ще Шкірков нагадав, що в росіяни у Криму є Чорноморський флот – досі є підводні човни, кораблі.
"Якби було все так просто, то якось би і працювали", – додав боєць Kraken.
До слова, на думку журналіста і публіциста Віталія Портникова, Росія захоче переговорів і зупинить війну тоді, коли буде справді знесилена на фронті.
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