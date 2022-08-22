Юрист пояснив, що буде, якщо відмовитися від повістки

В яких випадках можна законно відмовитись від повістки — в матеріалі ТСН.ua

Для військовозобов'язаних в Україні передбачена можливість відмовитись від отримання повістки, в яких випадках це можливо, розповідає юрист Ростислав Кравець. Потрібно розуміти, що не брати повістку просто так, щоб не прийти до військкомату, не можна.

Юрист зазначив, що відмовитись від повістки можна у таких випадках:

якщо вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому),

якщо повістку вручає не уповноважена для цього особа,

на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара,

якщо повістка заповнена з помилками, також можна відмовитись від її підписання.

Тому варто ретельно перечитати повістку перед тим як її підписувати. За словами Ростислава Кравця повістка повинна обов'язково містити:

ПІБ,

рік народження та адресу призовника,

місце роботи,

дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату,

вид повістки (повістка для уточнення облікових даних, на проходження військово-лікарської комісії, на призов до армії, мобілізаційне розпорядження).

У помилки у заповнені повістки можна законно відмовитись від її підписання. Співробітник військкомату у такому разі у присутності свідків повинен скласти акт про відмову від отримання повістки, який передають до центру комплектування. Зрідка акт направляють до поліції.

Як зазначає Ростислав Кравець повістку повинна вручати лише уповноважена особа. "Є лише правило, що повістку повинна вручати уповноважена військкоматом особа, тобто представники ТРО чи поліції не можуть просто ходити та вручати ці повістки. Це має робити особа, уповноважена військкоматом (центр комплектування та соціальної підтримки), яка вручатиме відповідні повістки".

За відмову від повістки через вище названі причини відповідальності не передбачено. Штраф від 850 до 1 700 грн виписують у разі порушення правила військового обліку.

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