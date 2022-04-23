Як залишатися на зв’язку без мобільного покриття: у Держспецзв’язку порадили корисні застосунки

Як залишатися на зв’язку без мобільного покриття: у Держспецзв’язку порадили корисні застосунки

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації порадили, як залишатись на зв’язку навіть за відсутності мобільного покриття.

У період війни надзвичайно важливо знати про те, що з близькими. Послуги українських операторів дають можливість дізнатися, коли потрібний абонент з'явиться на зв'язку, а застосунки, встановлені на телефоні, дозволяють спілкуватися із сусідами, навіть за відсутності покриття.

Про це повідомили у Держспецзв’язку та порадили відповідні застосунки.

Програми, які ви можете встановити:

Bridgefy: Android, iOS;

Walkie Talkie: Android, iOS;

Two Way/Walkie Talkie: Android, iOS.

Також Держспецзв'язку підготувало і оприлюднило рекомендації про те, як користуватися телефоном, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях.

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