Як завершиться війна проти РФ: польський генерал не вірить у повну перемогу України

Вальдемар Скшипчак певен, що РФ і Україна рано чи пізно будуть змушені сісти за стіл переговорів і ключове питання – якою буде лінія фронту на той час.

Існує багато сценаріїв завершення війни в Україні або її тривалості. Вони рясніють більш-менш виправданими теоріями, проте історія свідчить, що небагато з прогнозованих сценаріїв підтвердилися реальністю.

Про це заявив відставний польський генерал Вальдемар Скшипчак у статті для Wprost.

На його думку, попереду на нас чекає ще кілька десятків боїв, які вплинуть на формування кордонів України після завершення бойових дій.

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Скшипчак вважає, що вирішальне питання полягатиме в тому, якою буде лінія фронту в той момент, коли обидві сторони будуть змушені говорити про припинення бойових дій.

"Питання в тому, чи вдасться українцям і якою мірою відвоювати свою землю, а росіянам зберегти окуповані території, а також який ступінь впливу матимуть ті, хто зрештою змусить сторони припинити військові дії. Немає сумніву, що обидві сторони виснажені війною, і настане момент, коли це виснаження змусить їх шукати вирішення ситуації інакше, ніж військові дії", – вважає польський генерал.

Крім того, Скшипчак певен, що на майбутнє війни в Україні матимуть вплив позиції Китаю та США.

"Обидві сторони зіткнуться з загрозою відмови в будь-якій допомозі. Без цього (зовнішньої допомоги. – Ред.) Україна не впорається з війною. Росія матиме обмежені можливості для її продовження. Вважаю, це (переговори. – Ред.) – питання найближчого майбутнього, тому що я не вірю в тривалу війну", – каже відставний польський генерал.

Таким чином Скшипчак натякає, що на Україну чекає корейський варіант – тобто доведеться змиритися, що якась частина нашої території буде окупована.

Негативні наслідки тривалої війни для України

"Відсутність перспективи закінчення конфлікту означає для України повільну агонію. Серйозною проблемою є велика еміграція", – додав він.

Скшипчак уточнив, що продовження війни кидає Україну в демографічну кризу та не дозволяє розпочати її відновлення. Для того, щоб до України повернулися мільйони біженців, необхідно створити відповідні умови.

Раніше британський генерал Річард Берронс назвав три варіанти, як і коли завершиться війна в Україні.

Своєю чергою литовський військовий експерт Даріус Антанаітіс назвав два сценарії закінчення війни в Україні.

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