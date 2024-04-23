Як збільшити боєздатність ЗСУ: боєць "Азову" розповів про необхідні зміни

На думку Миколи Куща, в армії необхідно активніше впроваджувати нові технології не лише у сфері озброєння, а й у питаннях автоматизації бюрократичної роботи.

Боєць полку "Азов" Микола "Фрост" Кущ вважає, що ефективність бойової роботи кожного підрозділу насамперед залежить від безпосереднього керівництва – молодшого офіцера та сержанта. Тому вкрай важливо подбати про їхню ретельну підготовку та позбавити їх бюрократичної роботи, яка відриває від виконання бойових завдань.

Про це пише "Укрінформ".

"Сержантський склад і молодших офіцерів треба з курсів на курси водити, давати їм максимум знань і мотивації. Відповідно вибирати цих людей, щоб вони потім, потрапляючи до підрозділів, передавали ці знання бійцям. Бо кожен підрозділ залежить лише від сержанта та офіцера", – підкреслив Микола Кущ.

"Фрост" також наголосив, що впровадження військових інновацій, нової зброї та технологій має бути швидшим. Крім того, бюрократичну роботу потрібно також автоматизувати.

"Треба перевести все в електронний вигляд і зробити цього всього мінімум, щоб командир роти чи взводу не займався паперами, а зі своїм підрозділом займався визначенням завдань та іншою бойовою роботою", – наголосив боєць.

Попри те, що Миколі лише 25 років, він уже має чималий досвід служби в армії. Сім років тому він пішов захищати Україну під час АТО/ООС, а після початку повномасштабного вторгнення Росії брав участь в обороні Маріуполя у складі полку "Азов".

"Фрост" потрапив у російський полон, де "суд ДНР" виніс йому смертний вирок. Але Миколу Куща разом з іншими українськими військовими обміняли на зрадника Віктора Медведчука. Після відновлення "Фрост" повернувся на фронт і продовжує захищати Україну.

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