Як збирають тіла вбитих солдатів РФ і що з ними відбувається далі: експерт розповів страшні подробиці

За словами Олега Жданова, тіла вбитих росіян влада РФ не поспішає забирати, вони бояться, напевно, якщо таку кількість трупів покласти у труни і відправити до Росії, це може викликати соціальний вибух.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як збирають тіла вбитих солдатів РФ і що з ними відбувається далі.

Подробиці, які оприлюднив експерт на своєму YouTube-каналі, жахають.

"Катастрофічна ситуація настала ще влітку. Це дуже велика проблема. Там, де ми звільняємо територію, звичайно ж, ми прибираємо тіла вбитих солдатів, як своїх, так і чужих. Чужі ми зберігаємо в рефрижераторних вагонах, і в міру домовленості з російською стороною ми намагаємося обмінювати їх. Але російська сторона не дуже поспішає забирати своїх убитих. Але там, де йде позиційна війна, той же Бахмут, там ситуація на межі екологічної катастрофи. Чому? Тому що в літній час тіла не прибиралися і вони розкладалися. Їх там розтягували дикі звірі, їли собаки, і трупна отрута потрапляла у ґрунтові води, верховодку. Тобто те, що тече тут землею і біля самої поверхні води. Трупний запах поширювався, це була величезна проблема", - розповів він.

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Жданов додав, що у кращому разі росіяни прибирали тіла, коли вже не було де пройти. Окупанти шукали якісь ями, яри і туди стягували тіла та просто звалювали.

"Зараз ситуація трохи краща, бо холодно.Температура приблизно, як у холодильнику: від +5 до -5. І зараз ситуація, будемо так говорити, більш-менш прийнятна. А ось навесні, коли почнеться відлига, ми повернемося до ситуації, коли буде масове отруєння території цими трупними отрутами, трупними запахами тощо. Це величезна проблема, і на сьогоднішній день вона дуже важко вирішується через позицію російського політичного керівництва", - пояснив експерт.

Жданов наголосив, що російські окупанти не хочуть забирати тіла своїх загиблих.

"Вони бояться, напевно, якщо таку кількість трупів покласти в труни і пустити по Росії-матінці, як вони її називають, то це може викликати соціальний вибух", - припустив Жданов.

Військовий експерт додав, що у росіян, до речі, від вересня цифра втрат не змінювалася, а залишилася на рівні 5 тисяч.

"Хоча вже навіть нашу цифру починають підтверджувати західні аналітики і ті, хто відстежує ситуацію на лінії фронту, що ми дійсно перейшли цей 100-тисячний рубіж і продовжуємо завдавати величезних втрат російській армії. Особливо зараз, коли з'явилися мобілізовані, коли з'явилися в'язні, яких взагалі ніхто не шкодує і ніхто не рахує ... Їх женуть просто на забій. Закінчаться люди, привеземо ще. Ось за таким принципом вони сьогодні діють. Тому це величезна проблема, і як її вирішувати, поки сказати дуже складно. За можливості, ми прибираємо тіла і російських, і наших солдатів. Наших солдатів ми взагалі намагаємося забирати одразу, ну, а російських – за можливості", - підсумував він.

Нагадаємо, під Бахмутом воїни підрозділу К-2 54-ї ОМБр ліквідували велику групу найманців ПВК "Вагнер". Вбито приблизно 50-60 бойовиків.

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