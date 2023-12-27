Як збиття Су-30/34 вплинуло на темп дій окупантів на лівому березі Дніпра – пояснення ISW

ЗСУ збили п'ять російських винищувачів протягом трьох днів. Крім багатоцільового Су-30, було уражено чотири бомбардувальники Су-34. Ймовірно через це російські війська знизили темпи своїх операцій на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Сили оборони збили один російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку та один російський Су-30СМ над Чорним морем на додаток до трьох літаків Су-34, які збили на півдні.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на східному березі Херсонської області щодня проводять вдвічі менше наземних атак порівняно з попереднім середнім показником – 30 штурмів на день.

"Вона також зазначила, що знищення кількох російських літаків послабило здатність російських військ завдавати ударів керованими авіабомбами і що російські війська розгорнули великокаліберну артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) на лівобережжі Херсонської області, щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що російські війська припинили ведення активних бойових дій на Херсонському напрямку після того, як українські захисники збили три російські літаки Су-34 на півдні України", - пишуть аналітики.

Як зазначили в ISW, 25 грудня російський мілблогер заявив, що авіація РФ в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські військові не змогли відновити кількість літаків Су-34/34М до того рівня, який був перед повномасштабним вторгненням. Тепер вони повинні доповнити бойові дії літаків Су-34/34М старішими літаками Су-24. Машовець вважає, що російські війська рідко розгортають літаки Су-34/34М на базах в окупованому Криму, бо намагаються вберегти їх від ударів ЗСУ.

"Однак російські війська, ймовірно, наразі вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії Дніпра, ніж ризикувати літаками. Потенційне розгортання російської далекобійної артилерії ближче до лінії фронту може надати українським силам можливість легше вражати російські далекобійні артилерійські системи та більш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області", - зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи є критичним для окупантів втрата кількох літаків Су-30 та Су-34.

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