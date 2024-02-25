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Як збиття унікального літака РФ А-50 вплине на масовані атаки по Україні: пояснив Ігнат

Як збиття унікального літака РФ А-50 вплине на масовані атаки по Україні: пояснив Ігнат

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Facebook Yuriy Ignat

Ракетних атак не уникнути, бо Росія ще має літаки дальнього радіолокаційного виявлення, пояснив речник ПС.

Збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не зменшить кількість масованих ракетних атак по Україні. 

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у неділю, 25 лютого. 

За його словами, знищення А-50 зменшить спроможність авіації противника.

"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад. Весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", - сказав він.

Він додав, що ракетних атак не уникнути, бо Росія ще має літаки дальнього радіолокаційного виявлення. 

"Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося. Не будуть підлітати тим самим А-50. Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє той літак", - зауважив він.

Також, як він наголосив, знищення А-50 зменшує спроможності РФ в проведені радіолокаційної розвідки території України, виявлення повітряних цілей і радіолокаційних систем.

Нагадаємо, 23 лютого українські військові сили збили другий російський літак-шпигун А-50

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ігнат: це була ПОТУЖНА СПЕЦОПЕРАЦІЯ! Довга рука України дістала російський А-50 - ДЕТАЛІ"

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