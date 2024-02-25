Як збиття унікального літака РФ А-50 вплине на масовані атаки по Україні: пояснив Ігнат

Ракетних атак не уникнути, бо Росія ще має літаки дальнього радіолокаційного виявлення, пояснив речник ПС.
Збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не зменшить кількість масованих ракетних атак по Україні.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у неділю, 25 лютого.
За його словами, знищення А-50 зменшить спроможність авіації противника.
"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад. Весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", - сказав він.
Він додав, що ракетних атак не уникнути, бо Росія ще має літаки дальнього радіолокаційного виявлення.
"Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося. Не будуть підлітати тим самим А-50. Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє той літак", - зауважив він.
Також, як він наголосив, знищення А-50 зменшує спроможності РФ в проведені радіолокаційної розвідки території України, виявлення повітряних цілей і радіолокаційних систем.
Нагадаємо, 23 лютого українські військові сили збили другий російський літак-шпигун А-50.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ігнат: це була ПОТУЖНА СПЕЦОПЕРАЦІЯ! Довга рука України дістала російський А-50 - ДЕТАЛІ"
Читайте провідні новини
- 22-річний француз загинув у війні за Україну – його останні слова сколихнули планету
- Чотири сценарії війни очима Заходу: від перемоги Росії, до поступок і переговорів на невигідних для України умовах
- Законопроєкт про мобілізацію “вдарить” по всіх: скандальні пункти розізлили людей і бізнес