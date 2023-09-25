Як збивали ракети над Одещиною – у Повітряних силах показали роботу ППО (відео)

Протиповітряна оборона знищила 30 ворожих цілей під час атаки Одеської області.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук показав роботу протиповітряної оборони у ніч проти 25 вересня під час масштабної масованої атаки окупантами Одеської області.

Відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Так, Повітряні сили ЗСУ знищили 30 із 33 ворожих цілей.

"На відео бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", які забезпечили цей результат! Також дякую за влучність льотчикам-винищувачам та протиповітряній обороні Військово-Морських Сил", - йдеться у дописі Миколи Олещука.

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російські загарбники атакували Одесу одразу трьома видами зброї – ракетами "Калібр", "Онікс", а також ударними БпЛА Shahed. Пошкоджень зазнали портова інфраструктура, готель та морський вокзал.

Пізніше стало відомо, що під завалами виявили тіла двох людей, які не виходиили на зв'язок.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому ракети "Онікс", якими РФ атакувала Одесу, фактично неможливо збити.

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