Як живе Херсон через 10 днів після звільнення: подробиці і відео

У звільненому від окупантів Херсоні проблеми з електрикою, водопостачанням і зв'язком, місто потерпає від російських обстрілів і мін, які залишили після себе військові РФ. Разом з тим, почали відкриватися банки і супермаркети, також відновлено залізничне сполучення.

Гуманітарна ситуація залишається важкою, в місті встановили спеціально облаштовані намети, де люди зможуть зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефони та скористатися Інтернетом.

ТСН.ua зібрав подробиці, як живе Херсон через 10 днів після деокупації.

21 листопада у Херсоні були прильоти по цивільній інфраструктурі, внаслідок обстрілів російськими військами загинула одна людина, ще троє отримали поранення і госпіталізовані до обласної лікарні.

Кореспондент ТСН Іван Петричак повідомив з Херсона, що в понеділок на центральній площі міста багато людей, вони йдуть з водою в руках. Пляшки - єдиний спосіб принести додому воду. Проблеми зі зв'язком, не працюють світлофори, тому що немає електроенергії, і, щоб хоч якось підзарядити гаджети, люди виходять на площі, стають у черги і від дизель-генераторів підзаряджаються, і там же отримують сім-карти, аби набрати своїх рідних. Щоб зв'язок був, встановлюють пересувні антени.

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Попри це все, у місті вже відновили роботу деякі банки і великі супермаркети, там дуже великі черги.

За словами кореспондента ТСН, лунають вибухи, росіяни час від часу обстрілюють місто. Проте місцеві люди кажуть, що звикли за 8 місяців окупації, і не лякаються.

Українські військові наполегливо не рекомендують тим, хто встиг виїхати з Херсона до окупації, поспішати повертатися по домівках, оскільки в місті лишається небезпечно, повідомив Петричак.

У місті діє комендантська година від 19:00 до 06:30. У цей час жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

21 листопада в центрі міста відбулись урочисті заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи, в яких взяв участь голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Раніше херсонські працівники ДСНС очистили місто від плакатів з проросійськими гаслами, які залишили після себе окупанти.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Відновлено залізничне сполучення

Перший від початку повномасштабної війни потяг прибув з Києва до Херсона 19 листопада.

У вагонах перебувало 200 пасажирів. Вони придбали квитки "До перемоги". Також у складі поїзда є й поштовий вагон, який привіз до міста листи та посилки.

Напередодні до зустрічі поїзда підготували залізничний вокзал у Херсоні, його під'єднали до електрики та водопостачання.

Залізничне сполучення з Херсоном відновили за тиждень після звільнення. Потяг курсуватиме по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.

Окупанти залишили після себе катівні і заміновані будівлі

Правоохоронці виявили у Херсоні катівні у чотирьох будівлях, де окупанти незаконно утримували людей і жорстоко з них знущались.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

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"Вилучено частини резинових кийків, дерев'яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство. Під час проведення слідчих дій з потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора. Робота щодо встановлення місць розташування катівень та незаконних місць тримання людей триває.

Фото: Офіс генерального прокурора

Своєю чергою, радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що однією з ключових проблем у Херсоні є розмінування, зокрема, об'єктів критичної інфраструктури.

"Основні проблеми - масштабні замінування. Я провів там останні дні в компанії наших ДСНСників. Вони працюють 24/7, але масштаби замінування і те, що бачив я - від банального, між дитячими футбольними м'ячами, до... Просто на кожному кроці замінування. Масштаби вражають, вони зараз налаштовані на розмінування критичної інфраструктури, щоб якомога швидше подати світло і воду до осель херсонців", - повідомив радник керівника МВС.

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