Як змінилась армія РФ за майже 3 роки великої війни: офіцер "Азову" відповів

Боєць зауважив, що про те, як змінюється особовий склад російської армії, можна робити висновок з окупантів, яких брали в полон впродовж цих років.

За майже три роки повномасштабного вторгнення російська армія зазнала певних змін – як в технологічному сенсі, так і щодо самого особового складу.

Про це розповів офіцер 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Равліковський з позивним "Равлик" в інтерв'ю Radio NV.

"У технічному сенсі на початку року з’явилися прилади з тепловізійним спостереженням, після чого почала активно розвиватися РЕБ (радіоелектронна боротьба – Ред.), і зараз це вже оптоволокно (дрони з оптоволокном – Ред.). Це такі технічні моменти, які я для себе відмітив", – сказав боєць.

"Равлик" зауважив, що 2022 року росіяни, яких брали в полон, були здебільшого кадровими військовими, 2023 року – це були переважно в'язні та мобілізовані, натомість 2024 року – це найчастіше "неблагополучні росіяни, які прийшли "реабілітуватись" перед російським суспільством".

На його думку, ця категорія окупантів прагне отримати певні гроші і нагороди, і таким чином показати іншим росіянам, що вони чогось варті.

"Але вони цього не отримають, адже здебільшого вони нікому не потрібні. І їх кидають просто для того, щоб отримати якісь рейтинги, напевне, Володимиром Путіним або виставити своїх командирів не повним лайном", – говорить "азовець".

Раніше у ГУР розповіли, що на Курщині солдатам з КНДР не вистачає питної води, вони продовжують зазнавати втрат.

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