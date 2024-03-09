Як змінилася бойові дії перед "виборами" Путіна: Гуменюк пояснила

Напередодні так званих "виборів" Путіна, які відбудуться 17 березня, росіяни значно підвищили інтенсивність обстрілів.

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Інтенсивність обстрілів вони значно підвищили. Ми спостерігаємо вже протягом двох тижнів, як тільки вони розгорнули так звані попередні "вибори" і пішли до маломобільних груп населення з пристроями для голосування, вони посилили обстріли правого берега (Херсонщини)", – каже Гуменюк.

За її словами, цими обстрілями росіяни хочуть підтвердити свої пропагандистські наративи, що вони знову захоплять правий берег Херсонщини.

Гуменюк запевнила, що Сил оборони передбачили подібний розвиток подій.

"Оборонні споруди укріплені і продовжують зміцнюватись з урахуванням навіть одного відсотку, що ворог наважиться на реалізацію такого божевільного плану. Хоча абсолютно очевидно, що це буде квиток в один кінець. Вони недаремно знищували мости, коли переміщувались на лівий берег, бо планів повертатися в них не було", – підсумувала керівниця пресцентру Сил оборони півдня.

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