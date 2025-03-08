Як змінилася кількість російських атак на Україну після інавгурації Трампа: інфографіка від ISW

Із початком президентства Дональда Трампа у січні 2025 року інтенсивність атак російських військ на території України значно зросла.

Про це повідомили аналітики ISW.

Аналіз даних за період з 1 січня 2025 року по 7 березня 2025 року показує чіткий взаємозв'язок між важливими подіями міжнародного рівня та інтенсивністю атак.

Після інавгурації Дональда Трампа спостерігається зростання кількості атак. Після телефонної розмови Путіна та Трампа та переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії рівень інтенсивності атак суттєво зріс.

Водночас російські війська в ніч з 6 на 7 березня 2025 року здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку по Україні з листопада 2024 року.

Як змінилася кількість російських атак на Україну після інавгурації Трампа. Фото: ISW

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що Росія може скористатися паузою у допомозі США для посилення атак по Україні.

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