Як змінилася робота українських систем РЕБ: експерт вказав на цікаву деталь

Завдяки системам радіоелектронної боротьби (РЕБ), Україна може впливати на навігаційні системи ворожих ракет, змушуючи їх відхилятися від курсу.

Про це заявив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, передає "Еспресо".

"Більшість ракет, особливо корейські ракети, наводяться по GPS, у всякому разі більша частина шляху вони використовують супутникові системи. Корейські ракети використовують три супутникові системи – це російська ГЛОНАСС, китайська Baidu й американська GPS; російські ракети використовують ще і європейську систему Galileo", – каже експерт.

За його словами, якщо поставити перешкоди цим систем і трішечки змінити ці сигнали, то ракети будуть відхилятися. А відхилення можуть бути настільки великі, що ракети вже не зможуть повернутися на початкову траєкторію.

Романенко припускає, що можливо Україна отримала нові системи РЕБ, які дозволяють втручатися загалом в навігаційну систему або систему зв'язку російських ракет.

"Я так вважаю, що угрупування засобів РЕБ у нас не стільки збільшилося, скільки збільшилося їхнє розташування і потужність. Хоча раніше теж бували випадки, коли ракети падали будь-де, але цього разу речник Повітряних сил сказав, що ракети взагалі десь попадали в полях, лісах. Тобто в їхню навігаційну систему, маршрути були внесені якісь корективи непередбачені тими, хто їх запускав", – зауважив експерт.

За його даними, у кожному пакеті допомоги від США чи Німеччини були присутні засоби радіоелектронної боротьби.

"Зараз ми вже можемо не витрачати ракети на збиття російських засобів ураження, особливо це ефективно проти "шахедів", – підсумував Валерій Романенко.

Нагадаємо, що під час ранкової атаки 13 січня понад 20 російських ракет не долетіли до цілей завдяки українським засобам радіоелектронної боротьби. За словами речника ПС Юрія Ігната, ракети або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або на них вплинули засоби радіоелектронної боротьби українських Сил оборони.

В Інституті вивчення війни (ISW) уже заявили, що це може бути переломним моментом для українських можливостей РЕБ.

Натомість військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман вважає, що поки зарано говорити про перелам у війні. Важливо, щоб такі дії були системними.

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