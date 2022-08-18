Як змінилася ситуація на фронтах України: з’явилася свіжа мапа бойових дій

Свіжу мапу бойових дій в Україні 18 серпня опублікувало Міноборони Великої Британії. Так, згідно з викладеними даними, українські військові відновили свій контрнаступ у Харківській області.
Водночас війська Росії намагаються просунутися на трьох напрямках, свідчать дані британської розвідки.
Відповідна мапа з інформацією про фронти в Україні опублікована у Twitter.
Так, ЗСУ знову проводять контратаку на Ізюмському напрямку. А окупанти намагаються просунутися в Харківській, Луганській і Донецькій областях.
Щодо ситуації на півдні, то захисники України продовжують там завдавати точних ударів по складах і штабах російських загарбників. Контрнаступ українські бійці проводять на двох напрямках – у районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 18, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 August 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/E2PWzbDV9Y
#StandWithUkraine pic.twitter.com/wmDpKm5g3N
Нагадаємо, 17 серпня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська на фронті потрапили у стратегічний глухий кут. В окупантів не лише немає просування або ж вони мікроскопічні, а просування є у зворотній бік, куди противника зсунули ЗСУ.
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