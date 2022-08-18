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Як змінилася ситуація на фронтах України: з’явилася свіжа мапа бойових дій

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Як змінилася ситуація на фронтах України: з’явилася свіжа мапа бойових дій

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Свіжу мапу бойових дій в Україні 18 серпня опублікувало Міноборони Великої Британії. Так, згідно з викладеними даними, українські військові відновили свій контрнаступ у Харківській області.

Водночас війська Росії намагаються просунутися на трьох напрямках, свідчать дані британської розвідки.

Відповідна мапа з інформацією про фронти в Україні опублікована у Twitter.

Так, ЗСУ знову проводять контратаку на Ізюмському напрямку. А окупанти намагаються просунутися в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

Щодо ситуації на півдні, то захисники України продовжують там завдавати точних ударів по складах і штабах російських загарбників. Контрнаступ українські бійці проводять на двох напрямках – у районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

Нагадаємо, 17 серпня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська на фронті потрапили у стратегічний глухий кут. В окупантів не лише немає просування або ж вони мікроскопічні, а просування є у зворотній бік, куди противника зсунули ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
910
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