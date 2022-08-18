Як змінилася ситуація на фронтах України: з’явилася свіжа мапа бойових дій

Свіжу мапу бойових дій в Україні 18 серпня опублікувало Міноборони Великої Британії. Так, згідно з викладеними даними, українські військові відновили свій контрнаступ у Харківській області.

Водночас війська Росії намагаються просунутися на трьох напрямках, свідчать дані британської розвідки.

Відповідна мапа з інформацією про фронти в Україні опублікована у Twitter.

Так, ЗСУ знову проводять контратаку на Ізюмському напрямку. А окупанти намагаються просунутися в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

Щодо ситуації на півдні, то захисники України продовжують там завдавати точних ударів по складах і штабах російських загарбників. Контрнаступ українські бійці проводять на двох напрямках – у районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E2PWzbDV9Y



#StandWithUkraine pic.twitter.com/wmDpKm5g3N — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 18, 2022

Нагадаємо, 17 серпня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська на фронті потрапили у стратегічний глухий кут. В окупантів не лише немає просування або ж вони мікроскопічні, а просування є у зворотній бік, куди противника зсунули ЗСУ.

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