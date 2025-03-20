Як змінилася ситуація в Курській області: карта Генштабу

Армія РФ на Курщині завдає ударів по позиціях ЗСУ. Наші воїни відбивають атаки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У Курській області минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників, також ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши при цьому 28 КАБ, та здійснив 333 обстріли,12 з яких – із РСЗВ", – йдеться у повідомленні.

Карта боїв на Курщині, оприлюднена 19 березня

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив: в Курській області оточення ЗСУ немає. Українські військові продовжують виконувати завдання на цьому напрямку.

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