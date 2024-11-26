Як зміниться допомога Україні з боку США 2025 року: Блінкен зробив важливу заяву

Києву допомагають так багато країн, тому що агресія Путіна спрямована не лише на Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Великої сімки" в Італії у вівторок, 26 листопада, заявив, що Сполучені Штати забезпечать Україну всім необхідним, щоб вона могла "воювати впродовж 2025 року".

Про це пише Sky News.

За словами Блінкена, країни G7 та їхні партнери "рішуче налаштовані" надати Україні необхідні гроші, зброю та іншу підтримку, необхідні для ефективного ведення бойових дій впродовж 2025 року або для участі в мирних переговорах з агресором з позиції сили.

Блінкен підкреслив, що США й надалі збільшуватимуть допомогу у сфері безпеки для зміцнення оборони України. Водночас він зауважив, що залучення Росією військ КНДР у війну проти України викликає "серйозне занепокоєння" в країнах "Великої сімки".

"Реальність така. Україна бореться за нас. Вона бореться не лише за себе, вона бореться за нас", – наголосив держсекретар США.

Блінкен зауважив, що насправді "агресія РФ націлена не лише на Україну". І саме це є головною причиною, чому так багато країн допомагають українцям захищати свою державність і суверенітет.

"Це агресія проти самих принципів, на яких заснована міжнародна система, які є необхідними для підтримання миру і стабільності", – додав Блінкен.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, Україні необхідні вагомі гарантії безпеки для сталого миру. Вступ України до НАТО має для цього "основоположне значення".

Раніше The Washington Post писала, що президент США Джо Байден своїми останніми рішеннями поспішає зміцнити позиції України перед потенційними переговорами з Росією та вступом на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

Як зазначає видання, відмова Байдена від його попередньої політики щодо надання Україні протипіхотних мін і дозволу на ракетні удари по цілях на російській території була частково спрямована на те, щоб "дати Україні максимально сильні позиції, коли вона вступить у потенційні переговори з Росією".

Своєю чергою Bloomberg повідомило, що адміністрація Байдена хотіла публічно закликати прийняти Україну до НАТО, однак передумала. Водночас наразі президент США поспішає зміцнити Україну, перш ніж до влади прийде Трамп.

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