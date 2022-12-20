Як зміниться ситуація на фронті, якщо РФ все ж зможе захопити Бахмут: пояснення експерта

На думку Грабського, Бахмут перестав бути стратегічно важливим для окупантів після розгрому так званого "ізюмського угруповання" ворога.

Навіть якщо теоретично припустити, що окупантам все ж вдасться захопити Бахмут, вони не отримають успіху у подальшому просуванні до Слов’янська та Краматорська, хоча сподіваються на це.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський, інформує FREEДОМ.

Бахмут мав стратегічне значення, коли угруповання РФ становило загрозу для Слов’янська та Краматорська не тільки зі Сходу, але і з Півночі – зі сторони Ізюма, який вдалося деокупувати. Тоді Бахмуту загрожувало оточення, як у Маруполі.

Також читайте У британській розвідці розповіли про наступ та тактику "вагнерівців" під Бахмутом

"За російськими оцінками, саме прорив у районі Бахмута дав би змогу противнику вийти, як вони думають, на оперативний простір у напрямку Слов’янська та Костянтинівки — теж досить важливі локації Донецької області. І тому, ніби з огляду на постулати російської військової науки, Бахмут вони розглядають як таку дуже важливу точку докладання зусиль. Але постулати російського оперативного мистецтва і наші правила ведення боротьби дещо відрізняються, і противник не отримає загалом такого успіху, на який він очікує, навіть якщо він візьме Бахмут", – пояснив військовий експерт.

За його словами, захопивши місто, росіяни просто зіткнуться з наступними вузлами української оборони, які створювалися не один рік на цьому напрямку. Грабський наголосив, що Бахмут не є ключовою точкою для переламу на фронті на користь РФ.

Експерт пояснив, що для України Бахмут залишається важливим вузлом оборони з точки зору виснаження сил противника та зупинення його просування на інших напрямках.

"Поки бої продовжуються, поки українська армія вважає за необхідне утримувати цей пункт, ми продовжуватимемо оборону цього напрямку”, — підсумував він.

Ситуація в Бахмут: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 20 грудня, президент Володимир Зеленський несподівано відвідав Бахмут і нагородив захисників України. За його словами, Бахмут, який окупанти намагаються захопити ще від травня, залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту.

Вчора стало відомо, що ЗСУ відкинули росіян з деяких позицій під Бахмутом.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи втримають ЗСУ Бахмут, і назвав співвідношення артилерії на Бахмутському напрямку.

Водночас, думки Жданова і радника ОП Олексія Арестовича щодо стратегічного значення Бахмута розділилися. Радник ОП вважає, що Бахмут ні стратегічно, ні оперативно не важливий. Тоді як Жданов вказує на небезпеку для Слов'янська в разі успіху окупантів.