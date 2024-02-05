Як змінився підхід Росії до війни: Наєв порівняв тактику на початку вторгнення і зараз

Генерал-лейтенант зазначив, що найбільшим ресурсом Росії є людський. Тому Сили оборони України надалі стримуватимуть тривалі штурми ворожої піхоти.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як Росія готувалася до повномасштабної війни проти України, якою була її тактика на початку вторгнення, і як змінилися підходи до боїв зараз.

Про це йдеться в інтерв’ю Наєва, яке опублікувало Командування ОС.

Як Росія готувалася до повномасштабного вторгнення

Наєв розповів, що військово-політичне керівництво Росії заздалегідь проводило цілеспрямовану підготовку до широкомасштабного вторгнення на територію України та швидкоплинної наступальної операції. Про це свідчили спрямованість стратегічних навчань та апробація нових форм застосування військ.

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"Найбільш активно відпрацьовували питання досягнення переваги в морі та повітрі, ураження критично-важливих об’єктів високоточним озброєнням, застосування механізованих і танкових підрозділів у складі батальйонно-тактичних груп, висадки повітряних десантів в оперативній глибині та морських десантів на необладнане узбережжя", – описав командувач Об’єднаних сил.

Водночас росіяни досліджували в реальних бойових умовах на окупованих територіях Донецької та Луганської областей модернізовані та новітні зразки свого озброєння, зокрема засоби вогневого ураження, розвідки, РЕБ, безпілотні авіаційні комплекси. Наєв зазначив, що кадрові російські генерали та офіцери обіймали ключові посади в армійських корпусах так званих "республік".

Протягом 2014-2018 років Росія вперше застосувала на фронті в Україні батальйонні та ротні тактичні групи. Свою апробацію ворожі сили проводили в боях у районах Дебальцевого, Луганська та Донецького аеропорту.

"Саме ці факти стали підґрунтям концепції застосування БТГр та відмови від дій на широкому фронті загальновійськових з’єднань. На той час усе це, на думку керівництва рф, мало забезпечити досягнення стратегічних цілей у майбутньому", – пояснив командувач Об’єднаних сил.

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Тактика Росії на початку повномасштабної війни

Як поінформував Наєв, на початковому етапі повномасштабної війни Росія намагалася знищити систему протиповітряної оборони ЗСУ. Однак ворог прорахувався: абсолютну більшість підрозділів ЗСУ вдалося завчасно вивести з-під ударів, що дозволило надалі ефективно здійснювати протиповітряне прикриття.

"Отже, російські БТГр не мали ефективного прикриття від ударів з повітря, мали проблеми в управлінні та логістиці, не були готові до ведення зустрічних та оборонних боїв, а також довготривалих осадних дій великих населених пунктів", – розповів генерал-лейтенант.

Він також вказав, що ворог переоцінив можливі результати інформаційно-психологічної операції, не врахував спротив українців та активні дії з боку ЗСУ.

Як змінився підхід Росії до бою

Наєв розповів, що після провалу російської операції "Київ за три дні" окупанти відмовилися від дій у складі батальйонно-тактичних груп, почали діяти у складі полків і бригад.

На напрямку головних ударів ворог застосовував здебільшого вмотивовані штурмові загони ПВК. Вони виконували завдання в міській забудові без підтримки бронетехніки. Цей досвід РФ активно впровадила майже в усіх мотострілецьких, танкових, повітрянодесантних з’єднаннях, які ведуть наступ. Зокрема, до бойового складу ворожих бригад було додатково введено штурмовий батальйон "Шторм".

"Водночас противник намагається зберегти сучасні танки та броньовані машини, тому все частіше у проривах використовує так звану одноразову піхоту з числа мобілізованих громадян росії. Сучасні танки переважно ведуть вогонь на відстані 6-8 км до лінії зіткнення із закритих вогневих позицій", – описав дії російської армії командувач Об’єднаних сил.

Він також повідомив, що майже всі важливі військові об’єкти росіян прикриваються ешелонованою системою ППО та засобами РЕБ.

Для України найбільшу загрозу становлять ракетно-авіаційні удари окупантів із застосуванням літаків дальньої авіації, ракетних комплексів "Іскандер", гіперзвукових авіакомплексів "Кинджал", зенітно-ракетних систем С-300/400 та іранських дронів-камікадзе типу Shahed-131/136. Масоване застосування всіх типів ракет та дронів росіяни влаштовують з глибини своєї території, що не дозволяє уражати повітряні цілі на більшій траєкторії польоту.

"Як бачимо, найбільшим ресурсом росії є людський. Тому наші Сили оборони й надалі стримуватимуть тривалі штурми ворожої піхоти", – зазначив Наєв.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті. Він вказав – "що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт", тому що "були затримки техніки, а затримки – це помилки".

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