Як змінять війська КНДР ситуацію на фронті: Білецький відповів

За словами Білецького, північнокорейський ВПК – більша проблема для України, ніж солдати з КНДР.

Навіть якщо Росія залучить 50 тисяч північнокорейських військ, це радикально не змінить ситуацію на полі бою.

Таку думку висловив командир одного з топових бойових підрозділів в Україні, Третьої штурмової бригади, Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді".

"Поясню: ми застосовуємо нові високоточні й дешеві засоби ураження. Зараз FPV-дрон може коштувати і 300 доларів. Змінилися типи польової фортифікації, тактичні прийоми – як в обороні, так і в наступі. Все це вимагає серйозної практики. Зараз дві країни у світі мають такий досвід – ми і Росія", – пояснив комбриг.

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Він зауважив, що Північна Корея – не надто розвинена технологічно країна. Тому Білецький не думає, що північнокорейці зможуть воювати в сучасних реаліях.

"Звичайно, для нас всіх це terra incognita, але й не думаю, що у людей з ГУЛАГу надзвичайно висока мотивація. Гроші? Я не вважаю, що зарплати можуть мотивувати когось помирати", – каже командир.

Тому Білецький думає, що солдати КНДР будуть не стільки воювати, скільки виживати.

Більша проблема – ВПК Північної Кореї

Натомість більшою проблемою для України він називає північнокорейський військово-промисловий комплекс, зокрема постачання артилерійських снарядів і ракет. Він зауважив, що те, що північні корейці поставили для росіян – це приблизно такий самий обсяг артилерійських боєприпасів, що всі країни НАТО надали Україні за майже три роки.

"Так, знаю, що це поганий боєприпас. Так, росіяни навіть одразу визначають, що боєприпас артилерійський є корейським – там інший у них коефіцієнт. Вони розуміють, що ним влучити у ціль шансів різко менше. Але він є. Без нього вони взагалі зараз були б у ситуації крайнього снарядного голоду. Балістичні ракети, які летять на Київ, Одесу чи Миколаїв – північнокорейські. Корейський ВПК – це для нас проблема. А північнокорейські війська навряд чи будуть значущою проблемою", – підсумував військовий.

Раніше південнокорейська розвідка назвала чисельність військ КНДР на Курщині.

Також повідомлялося, що північнокорейських військових помітили на Харківському напрямку.

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