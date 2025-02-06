Як змусити Росію дотримуватися режиму припинення вогню: експерт запропонував рішення

Абсолютних гарантій дотримання режиму припинення вогню немає, адже теоретично порушення можливі з обох боків.

У разі домовленості про припинення вогню між Україною та Росією ключовим питанням стане гарантія його дотримання. Єдиним способом знизити ризик обстрілів є введення миротворчого контингенту.

Про це заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду,

Він пояснив, що головною проблемою Мінських домовленостей була відсутність силового контролю.

"Щоб уникнути обстрілів з обох боків, необхідно розміщення миротворців. Не просто моніторингова місія, яка приїжджає вдень або навіть вночі та фіксує порушення. Має бути саме миротворчий контингент, який контролюватиме не лише лінію зіткнення, а й бажано демілітаризовані території – хоча б на відстані 50-100 км", – пояснив Фесенко.

На його думку, якщо на лінії розмежування не буде мінометників, артилерії чи інших ударних сил, а лише міжнародні миротворці, ризик порушень значно знизиться. Однак, залишається питання, хто саме виконуватиме цю роль і чи зможуть миротворці стримати ескалацію у разі нової атаки.

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"Ризик порушення буде завжди. Можна навіть стріляти з відстані 100 км, наприклад, застосовуючи "Торнадо" чи "Смерч ", – наголосив Фесенко.

Він визнав, що абсолютних гарантій дотримання режиму припинення вогню немає, адже теоретично порушення можливі з обох боків. Проте наявність миротворчого корпусу, так званих "блакитних касок", значно зменшить імовірність відновлення бойових дій.

"Чи це дасть стовідсоткову гарантію? Ні. Але ризик нової війни буде значно нижчим", – підсумував Фесенко.

Нагадаємо, що наступного тижня Кіт Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки. У Bloomberg повідомили, що США збираються представити там мирний план. Проте, як виявилось, це неправдива інформація.