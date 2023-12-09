Як знищення штабу армії РФ допомогло звільнити Київщину: приголомшливі подробиці від СБУ (відео)

Голова СБУ Василь Малюк розповів про ліквідацію тилового пункту управління росіян на Поліссі. Ця подія сталася у березні 2022 року. Наші спецслужби тоді внесли вагомий внесок у звільнення Київської області від російських загарбників.

Деталі операції представлені у фільмі “Лігво ворога. Ліквідація” з документального циклу “СБУ. Спецоперації перемоги”.

“Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворожих позицій хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії”, — наголосив Малюк.

За інформацією Малюка, це була перша диверсійна робота з використанням артилерійських сил, яка посприяла обороні Київщини.

“Між нашими позиціями була велика відстань, недосяжна для роботи артилерії”, — розповів підполковник “Єнот” з військової розвідки СБУ.

Провокативна ідея

Бригадний генерал “Хантер” пригадав: “Вони розуміли, що ми не дістанемо їх нічим... В тій зони дуже сильно діяли російські засоби радіоелектронної боротьби, там не працював жодний зв'язок абсолютно…”.

Він додав, що виник план витягнути причіпні 152-міліметрові гаубиці в точку в сірій зоні, з якої можна буде провести артилерійський обстріл тилового пункту управління, корегувати цю артилерію за допомогою БПЛА “Лелеки” і передавати цю інформацію, цей відеопотік за допомогою “Старлінку”.

Бригадний генерал, начальник штабу ОК “Захід” Володимир Горбатюк каже, що ця ідея доволі така була провокативна: “Моїм артилеристам вона не сподобалася, тому що це було нешаблонне і нестандартне використання сил і засобів артилерії… За всіма керівними документами, артилерія загальної підтримки використовується не ближче 5 кілометрів до переднього краю”.

Деталі спецоперації

Світова історія ще не знала, щоб важка 152-міліметрова артилерія проводила диверсійні рейди, це не їхня функція, зауважив “Хантер”.

“Ми мали виїхати в чисте поле посеред лісу, розвернути батарею, провести артилерійський наліт на їхній тиловий пункт управління і якщо в небі з'явиться хоча б один їхній вертоліт, то це для нас може означати кінець, тому ми дуже сильно ризикували… В нас не було іншої можливості знищити цей тиловий пункт управління, тому що в нас з'явилася інформація, що росіяни знайшли обхідні шляхи… Нам потрібно було дуже швидко і енергійно діяти”, — розповів він.

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“Єнот” говорить, що вогневе враження планувалося на 8 ранку 16 березня.

“Коли артилерійська батарея прибула на місце, я побачив цього старшого лейтенанта і говорю “йди сюди, хлопче”. Я йому пояснив, що ми будемо бити по тиловому пункту управління під Поліським, це штаб армії”, — зазначив “Хантер”.

Командир артилерійської батареї ОК “Захід” ЗСУ “Арес” пригадує: “На відкритому полі стоїмо трьома гарматами — це теж жирна ціль для противника. Три гармати — це 18 людей”.

“Перший план, який ми швидко прийняли: ми відвантажуємо 20-30 снарядів, протягом 20 хвилин вони роблять пристрілку і потім іде повністю відстріл… Після 20 хвилин роботи вони швидко згортаються і іншою дорогою виходять з місця… Перший снаряд влучив десь за декілька десятків метрів від периметру тилового пункту управління… А другий, третій, всі інші влучили в ціль”, — прокоментував “Хантер”.

Найстрашніший момент

“Арес” додав: “Після того, як ми вже почали стріляти по цілі, відкрили вогонь, через 5 хвилин ми почули вертушки ворожі і це, мабуть, був найстрашніший момент, бо ми подумали, що вони нас шукають… Ми почали далі працювати”.

“Вони почали просто розбирати росіян на атоми”, — каже “Єнот”.

Перші ж влучання призвели до того, що все довкола тилового пункту управління горить, палає і йдуть вибухи, говорить “Хантер”: “Один із снарядів наших влучив в склад, це ймовірно зберігались ракети до “Градів”. З тих кадрів, які ми бачили з “Лелеки”, там такий гарний “армагєдєць” почався… Десь до 20 снарядів ще було додатково випущено”.

Було ефектно і результативно, це було приємно — бачити свою роботу, що вона принесла такий результат, ділиться “Арес”.

Ще дві доби там рвалися снаряди і на тому місці вирувала пожежа, ділиться “Хантер”.

“Уражено було (те, що ми нарахували після того) 48 одиниць техніки, декілька бронемашин, машини командного пункту і більше 45 машин автомобільних, які були навантажені боєприпасами”, — розповів Горбатюк.

А більшість людей, які перебували в тих будівлях, напевно, померли або згоріли живцем, резюмував “Хантер”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фільм “Лігво ворога. Ліквідація”: вперше СБУ розкрило правду, як ворог планував захопити Київ

Над проєктом понад пів року працювала команда 1+1 Production.Originals на чолі з продюсером Акімом Галімовим.

Нагадаємо, у першому фільмі циклу “СБУ. Спецоперації перемоги” розкриваються деталі підготовки операцій Служби безпеки зі знищення Кримського мосту. У другому — як снайпери Центру спецоперацій “А” СБУ воювали за “Дорогу життя” під Бахмутом навесні 2023 року.

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