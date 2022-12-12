Як зробити Крим непридатним для життя російських військових: Арестович надав сценарій дій

Крим можна зробити непридатним для російських військ, не заходячи на півострів.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів 12 грудня під час бесіди з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Хаймарси "відметелять" їх (російських окупантів - ред.) так..., підійшовши на відповідну відстань... Буде те саме, що й з Херсонською областю. Будуть сотні і тисячі загиблих від ракетних ударів, перерване водопостачання, неможливість руху по Кримському мосту... Не входячи туди (на півострів - ред.), це зробити так, що їм (російським окупантам - ред.) їсти не буде чого і зрештою, як і з Херсоном, вони ухвалять "нелегке рішення"", - зазначив Арестович.

Додамо, що перемога України над Росією може відбутися і під час правління очільника Кремля Володимира Путіна. Таку думку висловив військовий експерт і полковник запасу Роман Світан.

Також Світан розповів про бойовий арсенал окупантів.

Експерт також вважає, що Крим стане суцільною зоною бойових дій, оскільки росіяни просто так не повернуть українську територію.

Тим часом повідомлялося, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.