Як зробити мобілізацію справедливою: експерт назвав дві головні ідеї, до яких схиляється суспільство

В Україні суспільство вважає справедливим рішенням мобілізувати чиновників та держслужбовців. Проте цього ресурсу буде недостатньо.

Про це в ефірі "1+1" повідомив доктор економічних наук, професори КНУ імені Шевченка, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач.

“Виявляється, що найбільш раціональним і справедливим рішенням вважають (і це, я б не сказав, що каже про нашу дорослість), що мають бути мобілізовані перш за все чиновники, держслужбовці. Хотів би нагадати, що їх не так багато – 235 тисяч всього в нас чиновників... точно недостатній ресурс”, - розповів Андрій Длігач.

За його словами, є ще кілька ідей, які підтримує суспільство, зокрема - повернення до питання рекрутингу.

“Чому рекрутинг зараз провалюється? Тому що, можливо, існуючого фінансового забезпечення недостатньо... Можливо, потрібно збільшити грошове забезпечення... І ще одне питання – це підвищення ефективності вже наявного ресурсу, того мільйона людей, які є в армії... Як зараз використовується цей ресурс? І насправді тут ще питання нематеріального заохочення… Коли ми покажемо, що в самій армії наводиться лад, і що в самій армії знають, що зробити, щоб підвищити ефективність і зменшити втрати, я переконаний, що можна повертатися до ідеї рекрутингу”, - наголосив Длігач.

Він також додав, що другою ідеєю щодо мобілізації, яку підтримує суспільство, є можливість бронювання бізнесом тих співробітників, які забезпечують економічне зростання.

"Нагадаю, що військові утримуються саме за рахунок наших податків... Відповідно, податків потрібно збирати більше... Справедливість - це вільний вибір. І вибір може зробити людина в будь-який момент свого життя: чи будувати кар’єру, чи пити пиво, чи йти працювати 14 на 7, як працює багато людей в бізнесі... Це не про багатих та бідних, це про відповідальність і це про ефективність", - акцентував професор.

Нагадаємо, що деякі положення із законопроєкту про мобілізацію приберуть.

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