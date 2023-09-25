Як ЗСУ атакували штаб росіян в Севастополі: ізраїльський експерт розповів про "мертві зони" противника

В тимчасово захопленому Севастополі 22 вересня було атаковано штаб російського Чорноморського флоту, і удар був таким влучним, тому що ЗСУ атакували з неочікуваного для ППО противника напрямку.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Шарп.

Він припустив, що під час атаки ракети зайшли на Севастополь з боку гір, а не моря.

"Заходження ракет з незручної для систем ППО противника напрямку, де є "мертві зони" та де кількісно не вистачає систем протиповітряної оборони, завжди краще", – пояснив експерт.

ЗСУ прагнуть створити російській ППО щонайбільше проблем, тому перед тим було атаковано командний пункт Чорноморського флоту, згодом штаб, південь Херсонської області та узбережжя Криму.

Українські сили пробили захист судноремонтному заводу, влучивши у ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", а далі здійснили удари по штабах.

"В цьому є закономірність: спочатку влучення по системах ППО, а потім по військових об'єктах. І коли є можливість застосувати ракети Storm Shadow та SCALP у найбільш незручний для противника спосіб, це здійснюється. І маршрути ударів – одна з головних складових у такому підході", – наголосив Шарп.

Експерт нагадав, що окупанти вже заявляли, ніби збили в одному випадку 8 ракет з 10, а в іншому 5 з 6. Як сказав Шарп, тут ворог, можливо, і не збрехав, як робить це зазвичай. А коли запускають цілі-пастки, то їхнє ураження може бути сприйняте за успішне відбиття тривоги.

Також в момент атаки інші системи ППО, які розташовані ближче до фронту, намагаються одночасно атакувати ракети Storm Shadow протирадарними ракетами, щоб порушити функціонування або ж уразити крилаті ракети.

"В цьому сенсі велике значення має ще й розвідувальна складова, без якої теж неможливий успіх подібних комплексних операцій", – підкреслив Давид Шарп.

Нагадаємо, внаслідок удару по штабу Чорноморського Флоту Росії в Севастополі загинув його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів. Поранень зазнали російські генерали.

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