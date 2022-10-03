Як ЗСУ б'ють окупантів на Херсонщині: подробиці контрнаступу, відео і карта бойових дій

Російські війська не можуть підтягнути резерви і змушені залишати населені пункти

Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів. Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи недавнього контрнаступу на Харківському напрямку, і роблять прогнози щодо звільнення Херсона.

ТСН.ua зібрав подробиці бойових дій на півдні України.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що за останні дні Збройні сили України деокупували сім населених пунктів на Херсонщині. Загалом в області від окупантів звільнено вже понад півсотні населених пунктів.

В ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ продовжують активні дії і тримають ініціативу.

"Авіація ЗСУ завдала сім ударів по противнику. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 340 вогневих завдань. Знищили 40 військовослужбовців РФ, два танки, сім одиниць автомобільної та броньованої техніки", - кажуть в ОК "Південь".

Також минулої доби протиповітряна оборона ЗСУ збила ударний гелікоптер Ка-52 у Бериславському районі Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня повідомив про деокупацію сіл Миролюбівка та Архангельске. За словами президента, цього до успіху доклали руку його земляки з Кривовго Рогу - військові 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ.

2 жовтня стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено село Золота Балка на півночі області.

Золотая балка, Херсонская обл.,

освобождение Украины продолжается!!! pic.twitter.com/rGyiV1SohR — Мітяй (@sgorlovki) October 2, 2022

Також у мережу потрапило відео, на якому бійці ЗСУ встановили прапор України на пам'ятник кавуну біля райцентру Нововоронцовка.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) оприлюднили актуальну карту бойових дій на півдні України.

Фото: understandingwar.org

Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Радник Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що становище окупантів може незабаром погіршитись ще більше.

"Злі російські язики чогось закричали, що на Херсонщині якась біда з ними коїться... Там біда, яка може стати бідою-бідою", - заявив Арестович.

Арестович додав, що декілька ударів було завдано по районах скупчення живої сили росіян та їх складам в Херсоні та Новій Каховці.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що контрнаступ на півдні може набути такого ж розмаху, який спостерігали в Харківської області.

За його словами, підрозділи ЗСУ на Херсонському напрямку продовжують завдавати вогневого ураження угрупованню противника.

"Наскільки я розумію, ухвалено рішення знищувати його поступово, доводячи до стану небоєздатності, не ризикувати нашими людьми і не штурмувати в лобових атаках позиції російських військ", - зазначив він.

Жданов підкреслив, що для ударів по ворогу застосовується насамперед авіація та артилерія, але в перспективі контратакувальні дії ЗСУ можуть набути такого ж розмаху, який був на Слобожанському напрямку, коли все почалося з контратаки і закінчилося звільненням більшої частини окупованої території Харківської області.

Раніше французький генерал Домінік Трінкан припустив, що вже восени українські війська можуть відбити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включно з обласним центром.

"Росіяни, здається, здивовані методами, застосованими проти них українською армією. Знищення складів боєприпасів і матеріально-технічних вузлів, зокрема залізниці, значно дестабілізувало їх. Сьогодні, якщо сили, розташовані на захід від Дніпра, більше не будуть отримувати снаряди, вони більше не зможуть захищатися. Якщо вони більше не отримають запасів, це буде драматично для деяких підрозділів. Я думаю, що до зими українці могли б захопити весь правий берег Дніпра, включно з містом Херсон", - сказав він.

Як окупанти реагують на загрозу

Окупаційна влада на Херсонщині розгублена через контрнаступ ЗСУ.

"Вони не зовсім розуміють, що дає їм цей референдум. Вони просто виконали вказівку зверху, але бачать, що це не зупиняє Сили оборони, не зупиняє підрозділи ЗСУ, що суттєво просуваються, на херсонському напрямку", – розповіла речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Як повідомила Гуменюк, російські війська на цій ділянці фронту не можуть підтягнути резерви та посилити своє угруповання, оскільки українські військові тримають під вогневим контролем усі логістичні шляхи.

Водночас, в ОК "Південь" кажуть, що окупанти намагаються задіяти проти ЗСУ мешканців захоплених територій.

"На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку. На блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені", - йдеться в повідомленні.

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