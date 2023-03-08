"Активність окупантів збільшилась": озвучені нові подробиці оборони Бахмута

Ворог штурмує українські позиції кілька разів на день.

Армія Росії за останні дні активізувала спроби захопити Бахмут Донецької області. Окрім "м'ясних" штурмів силами мобілізованих і "вагнерівців", ворог став більше застосовувати авіацію та артилерію.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник пресслужби 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба.

"Ситуація важка - ворог регулярно штурмує наші позиції невеликими групами 10-20, в деяких випадках 30 людей. Намагаються прорвати нашу оборону. Слава богу, їм зараз це не вдається... На деяких ділянках фронту можливий один штурм за день, можливі два й більше", - розповів військовий.

За його словами, активність ворога за останні дні збільшилась:

"Збільшились артилерійські обстріли, розвідка нашої території за допомогою безпілотних літальних апаратів. Він почав застосовувати авіацію активніше, є спроби зальоту на нашу територію. Артилерія почала працювати більше, раніше вони використовували набагато менше снарядів, ніж зараз. Вони працюють неякісно, неточно, відповідно, велику кількість снарядів вони просто залишають в нас у полях".

Шандиба розповів, що ближні бої відбуваються регулярно, під час спроб штурмів:

"Якщо деякі люди пройшли, не знищені нашою артилерією, вони вступають у ближній бій з нашими хлопцями. Але там вони просто гинуть, не досягши ніяких результатів. Переважно це "вагнерівці", мобілізовані з зон, просто мобілізовані з Росії. Деколи вони використовують регулярні війська для спроб зачисток. Спочатку вони посилають групи "м'яса", після цього висувається регулярна армія, яка думає, що попередня група успішно виконала свої завдання".

Пресофіцер зазначив, що на деяких ділянках росіяни трохи просуваються, "але це тимчасово".

"Думаю, зараз буде наш удар, і ми околиці відіб'ємо назад. Це для них буде чиста поразка", - наголосив він.

Шандиба також не підтвердив чутки про "снарядний голод" в окупантів:

"Снарядів у них достатньо. Менше, ніж було влітку. Зараз вони працюють акуратніше, але коефіцієнт дії від їхньої роботи дуже низький".

Нагадаємо, Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті. Російські окупанти намагаються перерізати українським військовим шляхи постачання боєприпасів та оточити захисників міста.

Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було ухвалено рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

За інформацією джерел ТСН.ua серед високопосадовців в уряді, наразі взяти в оточення Бахмут неможливо. Оборона міста – принципове питання для президента та військового командування, і рішення утримувати Бахмут – їхня спільна позиція.

Військова розвідка Великої Британії у своєму звіті зазначає, що Україна зміцнює Бахмут елітними підрозділами ЗСУ.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що Бахмут може бути захоплений російськими військами найближчими днями.

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