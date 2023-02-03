Як ЗСУ будуть звільняти Крим від окупантів: експерти озвучили можливі сценарії і терміни

На фоні підготовки контрнаступу Збройних сил України все частіше лунають прогнози щодо можливих термінів і сценаріїв звільнення Криму від російських окупантів.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна має "зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому". За його словами, "все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться".

Водночас, у Пентагоні сумніваються, що українські військові можуть деокупувати Крим у найближчому майбутньому. Таку інформацію оприлюднило видання Politico, посилаючись на джерела серед американських високопосадовців. Подібну заяву нещодавно робив і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі: "Цього року буде дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої території. Це не означає, що цього не може бути. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже складно".

ТСН.ua зібрав прогнози і думки аналітиків щодо термінів та сценаріїв звільнення Криму від окупантів.

Яка зброя необхідна для деокупації Криму

Військовий експерт Петро Черник зазначає, що США можуть надати Україні ракети дальнього радіусу дії з ураженням до 300 км. Це дозволить ЗСУ знищити Кримський міст і позбавити противника логістики.

"До того ж треба якнайбільше машин F-16, які за допомогою ракет AGM-88 повністю знищують ворожу ППО. А також цей літак може брати на борт дуже хорошу ракету AIM-120 AMRAAM із дальністю ураження до 180 км. Частина цих літаків вступає у бої з їхньою авіацією, а частина банально знищує усі важкі транспортні літаки, починаючи від Ан-124 "Руслан" і закінчуючи Іл-76", – каже експерт.

За словами Черника, якщо таку стратегію застосовувати кілька тижнів, особовий склад російської армії почне голодувати і сам капітулює.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі каналу "Freeдом" заявив, що ЗСУ з новою західною зброєю мають дуже хороші шанси звільнити окуповану частину південних областей, просунутися на сході і створити як мінімум умови для заходу до Криму.

"Якби ми змогли завдавати ефективних ударів по військових об'єктах в окупованому Криму системами ATACMS і низкою інших далекобійних озброєнь, це стримувало б південне угруповання військ РФ, відрізало б їх від постачання із Криму, де вони собі організували військову базу", - зазначив він.

Три умови для звільнення півостріва

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зауважив, що для звільнення Криму ЗСУ мають перерізати сухопутний коридор з РФ, вирішити проблему Чорноморського флоту і знищити Кримський міст.

"За умови отримання далекобійних артилерійських систем, а також сучасних танків у ЗСУ набагато збільшуються можливості для деокупації Криму. Сухопутний коридор з Криму до Маріуполя і потім до Ростова-на-Дону є одним із чинників, за допомогою якого Росія посилює своє перебування на півострові. Щоби українські військові підрозділи увійшли до Криму, треба перерізати сухопутну дорогу через Чонгар у бік Маріуполя", - вважає він.

Чубаров назвав і два інші важливі фактори для звільнення півострова:

"Перший чинник — Чорноморський флот РФ. Досяжність військових кораблів ракетами, артилерійськими системами ЗСУ теж робить Крим дуже вразливим. Другий фактор — міст через Керченську протоку. Якщо ЗСУ вдасться знести їх, звільнення Криму стає вже неминучим та успішним".

РФ може припуститися стратегічної помилки

Військовий аналітик, учасник АТО на Донбасі Євген Дикий зазначив, що ЗСУ можуть зайти до Криму у випадку, якщо РФ переоцінить свої можливості.

"Якщо у березні чи квітні російські війська підуть на Київ, то у червні ми заходимо до Криму. Проблема в тому, що їхній "великий весняний наступ" на Київ далеко не гарантований. І набагато гірший для нас альтернативний сценарій, за якого вони тверезо оцінять свої можливості та зрозуміють, що вже наступали. І замість "великого наступу" на Київ чи навіть хоча б не великого, але наступу на Харків, вони направлять сотні тисяч мобілізованих на нинішній фронт, змусять їх там окопатися, організувати там три-чотирилінійну оборону. І вони там просто глухо сидітимуть у цій обороні, нікуди не сіпатимуться", - каже Дикий.

За його словами, у такому разі Україні буде важче звільняти свої території, "бо проривати багатошарову оборону ворога набагато складніше".

Як окупанти в Криму готуються до наступу ЗСУ

Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомив, що росіяни активно проводять мобілізацію в Криму.

"У липні росіяни почали створювати у Криму мобілізаційні комісії лише на рівні так званої "республіки РФ" і муніципальні. Напередодні цієї мобілізації вже було виписано 60 тисяч повісток, а у планах вони мали мобілізувати 20 тисяч осіб. Далі, восени, розпочався незаконний осінній призов. Ну і, звичайно, говорити про те, що мобілізація припинилася, ми не можемо — вона триває до сьогодні", - розповів він.

За словами Барієва, чоловіки призовного віку виїжджають із Криму до Туреччини, Узбекистану, Грузії, Казахстану, щоб не опинитися в лавах Збройних сил РФ, "не служити та не воювати проти власного народу, проти України".

"Ми фіксуємо тих людей, які беруть участь у мобілізаційних, призовних комісіях. Це працівники і муніципалітетів, і військкоматів, і лікарі, які дають висновок про придатність або непридатність для служби у збройних силах РФ. Ми знаємо, як лікарі зазвичай це роблять. Це і директори шкіл, вчителі, які розносять повістки. Це й депутати місцевих рад. Ми попереджаємо, що вони беруть участь у злочинах проти людяності і що цей злочин не має строку давності, вони нестимуть покарання перед українським народом", - заявив він.

Голова Меджлісу Рефат Чубаров додав, що росіяни шукають людей для будівництва укріплень на півострові. Розцінки за таку роботу вказуються від 2 тис. рублів на день, причому обіцяють годувати безкоштовно. Водночас, посилено проводиться агітація місцевого населення з метою залучення до приватних військових компаній, але охочих практично немає.

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