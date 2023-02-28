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Як ЗСУ можуть звільнити Крим: Годжес показав карту і назвав інструкцію

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Як ЗСУ можуть звільнити Крим: Годжес показав карту і назвав інструкцію

Фото: Associated Press

На його думку, для деокупації Криму спочатку можна обійтися без широкомасштабної сухопутної операції.

Командувач армії США в Європі (2014-2017) Бен Годжес показав план звільнення Криму.

Про це він написав у Twitter.

Годжес вважає, що для деокупації Криму спочатку можна обійтися без широкомасштабної сухопутної операції.

На його думку, на першому етапі ЗСУ мали б завдати далекобійних ударів по  військовій інфраструктурі РФ у Криму, зокрема – по Чорноморському флоту. Також потрібно відрізати матеріально-технічне забезпечення Криму. Годжес показав мапу ймовірних ударів.

© Бен Годжес / Twitter
Фото: Бен Годжес / Twitter

"Чудова карта, що показує, як високоточні удари великої дальності можуть зробити Крим непридатним для російських військ. Скептики щодо Криму припускають, що для цього потрібна дорога широкомасштабна сухопутна атака... Але перш за все пріоритет – зробити Крим непридатним для Росії. ССО та інші сприятимуть цьому", – зазначив він.

Годжеса "дуже засмучує", що Україні досі не надали ракети більшої дальності ATACMS  Він вважає, що не варто наполягати на конкретних платформах або системах зброї, але потрібно домагатися надання далекобійної зброї.

"Точність на великій відстані – це те, що потрібно. Назва фактичної системи не настільки важлива", – додав він.

Американський генерал пропонує щоденними високоточними ударами "відганяти" Чорноморський флот від Севастополя.

"Те ж саме стосується російських військово-повітряних сил у Саках тощо. Потім деякі цілі уразити безпілотниками. Сухопутні ж війська можуть прийти пізніше", – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що повернувши Крим, Україна відновить мир.

Нагадаємо, Годжес закликав союзників надати Україні все необхідне озброєння для того, щоб звільнити окупований Крим.

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Дата публікації
Перегляди
815
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