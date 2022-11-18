Як ЗСУ можуть звільнити лівий берег Херсонської області: військовий експерт дав відповідь

Світан зазначив, що окупанти встигли підірвати мости і не дали переправитися ЗСУ на лівий берег Дніпра, а тому зараз залишилася лише одна точка, де це ще більш-менш доцільно — в районі Нової Каховки.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, яку тактику Збройні сили можуть обрати для звільнення лівобережжя Херсонщини.

Про це Світан розповів в ефірі "Радіо НВ"

"Правий берег вищий за лівий, тому оптимальний варіант з правого берега контрбатарейною боротьбою знищити всю російську артилерію на глибину як мінімум 40 км... Ця смуга на лівому березі буде випалена нашою артилерією. Це приблизно [так само буде], як у тирі. Виходитимуть батареї, будуть за раніше розвіданими цілями відстрілювати, йти. А далі вже рахуватимуть, скільки потрібно пакетів для знищених росіян", - вважає він.

Також читайте Аналітики припустили, як ЗСУ відбиватимуть у окупантів схід Херсонщини

На думку експерта, далі включаться в роботу HIMARS і відженуть окупантів на наступні 40 км від річки Дніпро.

"Тобто на глибину 80 км по всій протяжності річки Дніпро. Нижче за Каховку і по Каховському водосховищу, по лівому березі, звісно, працюватиме наша арта", - пояснив він.

Світан зазначив, що окупанти встигли підірвати мости і не дали переправитися ЗСУ на лівий берег Дніпра, а тому зараз залишилася лише одна точка, де це ще більш-менш доцільно — в районі Нової Каховки.

"Там трохи більше ніж 100 метрів сама гідроелектростанція. По ідеї, можна в районі Нової Каховки створити плацдарм. Наша спецура готова до цього. І з цього району далі можна продовжувати рух уже у бік Криму", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, 18 листопада підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ внаслідок ураження району зосередження окупантів втрати особового складу становлять близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

Рашисти не збираються залишати окуповану Херсонщину - Пентагон

Читайте також: