Як ЗСУ подолати військову перевагу РФ у війні: розповіли у Міноборони Нідерландів

У Міноборони Нідерландів визнали, що Захід, можливо, дійсно "довго і недостатньо" надавав військову допомогу Україні.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен вважає, що Україна може подолати перевагу російських військових сил на фронті, якщо збільшити постачання боєприпасів, дронів та засобів ППО.

Про це нідерланська міністерка розповіла в інтерв'ю в інтерв’ю LRT.

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Вона визнала, що, можливо, Захід дійсно "довго і недостатньо" надавав військову допомогу Україні.

"Якщо запитати українського воїна, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, ​​можливо, це довго триває і допомоги недостатньо. Але війна складна і дуже потворна. Зараз ми бачимо, що справді росіяни мають певну перевагу, але я переконаний, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, особливо боєприпасів, а також безпілотників та інших нових технологій, які широко впроваджені та використовуються Україна. Якщо ми зможемо посилити можливості протиповітряної оборони", - сказала вона.

Оллонґрен впевнена, що Україні вдасться змінити ситуацію на фронті на краще, однак "ми повинні продовжувати активно підтримувати її".

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, чи з'явилось на фронті більше снарядів.

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