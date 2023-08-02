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Як ЗСУ використовують чеську РСЗВ RM-70 Vampire (яскраве відео)

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Як ЗСУ використовують чеську РСЗВ RM-70 Vampire (яскраве відео)

Чеська РСЗВ RM-70 Vampire / Фото: Скріншот

Ракетна установка несе на собі 40 снарядів РСЗВ.

Українські військові задоволені роботою чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire. ЗСУ називають її "звір-машиною".

Про це розповіли воїни 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Як зазначається, ракетна установка, яку ЗСУ отримали від міжнародних партнерів, несе на собі 40 снарядів РСЗВ - працювати вона може як залпом, так і поодинокими пострілами. Захисники отримують ціль, визначають, як до неї дістатися, після чого висуваються на позицію та за три-чотири хвилини вже готові до вогню.

А управляти вогнем можна як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою із найближчого укриття.

"Це звір. Реально - звір-машина. Коли стріляєш повний пакет, то враження просто ух, клас", – сказав топогеодезист RM-70 Vampire Іван.

Що цікаво, до повномасштабного вторгнення військовий не мав відношення до військової справи, а працював на будівництві. Проте побратими всьому навчили чоловіка.

"А хто, якщо не ми? Чому хтось повинен захищати мою рідню та мою родину?" – додав Павло.

Як ЗСУ використовують чеську РСЗВ RM-70 Vampire

Як ЗСУ використовують чеську РСЗВ RM-70 Vampire

Нагадаємо, що у Криму прогриміли вибухи в районі двох авіабаз.

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Дата публікації
Перегляди
236
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