Як ЗСУ з Мі-8 збивають ворожий "Шахед": з'явилося ефектне відео

Гелікоптери супроводжували "Шахед" над населеним пунктом, а потім знищили його на відкритій місцевості.

Українські вертольоти Мі-8 залучаються до відбиття російських далекобійних атак дронами-камікадзе Shahed-136.

Відповідне відео поширив телеграм-канал RAGNAROCK PRIVET.

"Робота українських Мі-8 по ворожому БПЛА: гелікоптери супроводжують "Шахед" над населеним пунктом, а потім знищують його на відкритій місцевості", – йдеться у повідомленні під відео.

Як ЗСУ з Мі-8 збивають ворожий "Шахед"

Нагадаємо, як повідомив фахівець із зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net, російська терористична армія, атакуючи українські міста з повітря, намагається удосконалювати свої “Шахеди”, але в небі над Україною частіше будуть фіксувати хибні цілі – примітивні апарати без бойового заряду, які мають відволікати ППО.

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