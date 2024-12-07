Як ЗСУ з Мі-8 збивають ворожий "Шахед": з'явилося ефектне відео

Гелікоптери супроводжували "Шахед" над населеним пунктом, а потім знищили його на відкритій місцевості.
Українські вертольоти Мі-8 залучаються до відбиття російських далекобійних атак дронами-камікадзе Shahed-136.
Відповідне відео поширив телеграм-канал RAGNAROCK PRIVET.
"Робота українських Мі-8 по ворожому БПЛА: гелікоптери супроводжують "Шахед" над населеним пунктом, а потім знищують його на відкритій місцевості", – йдеться у повідомленні під відео.
Нагадаємо, як повідомив фахівець із зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net, російська терористична армія, атакуючи українські міста з повітря, намагається удосконалювати свої “Шахеди”, але в небі над Україною частіше будуть фіксувати хибні цілі – примітивні апарати без бойового заряду, які мають відволікати ППО.
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