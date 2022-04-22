Як ЗСУ збивали російський гвинтокрил Ка-52 "Алігатор": з'явилося відео

"Алігатор", який залетів на територію України, поцілили з ПЗРК.

Генеральний штаб оприлюднив відео, як ЗСУ збивали російський гвинтокрил Ка-52 "Алігатор".

"Підрозділом ППО Національної гвардії України, який виконує бойові завдання у Запорізькій області, вчора, 21 квітня, було збито ворожий гелікоптер", - йдеться у повідомленні під відео.

Зазначається, що "Алігатор", який залетів на територію України, поцілили з ПЗРК.

"Ще один ворожий гвинтокрил, відстрілюючи теплові пастки, намагався швидко покинути територію. Разом переможемо!", - наголосили в Генштабі.

Як вчора збивали російський гвинтокрил Ка-52 "Алігатор" Як вчора збивали російський гвинтокрил Ка-52 "Алігатор". Відео Підрозділом ППО Національної гвардії України, який виконує бойові завдання у Запорізькій області, вчора, 21 квітня 2022, було збито ворожий гелікоптер. "Алігатор", що залетів на територію України поцілили з ПЗРК. Ще один ворожий гвинтокрил, відстрілюючи теплові пастки, намагався швидко покинути територію. Разом переможемо! #stoprussia Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пʼятниця, 22 квітня 2022 р.

Нагадаємо, сапери-водолази відшукали і знищили надпотужну бомбу, яка не спрацювала під час скидання на чернігівський міст.

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