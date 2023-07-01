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Як ЗСУ знищили гармату та палозаправники ворога: з'явилося відео

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Як ЗСУ знищили гармату та палозаправники ворога: з'явилося відео

Сили оборони завдали ворогу чергових втрат / Фото: Associated Press

На відео показана спільна робота 47-ої окремої артилерійської бригади та 128-ої окремої бригади тероборони.

Збройні сили України знищили чергову ворожу техніку.

СтратКом ЗСУ оприлюднив відповідне відео на своєму Telegram-каналі 1 липня.

"Спільна робота 47-ої окремої артилерійської бригади та 128-ої окремої бригади територіальної оборони зі знищення гармати та палозаправників противника", - йдеться у дописі під відео.

Як ЗСУ знищили гармату та палозаправники ворога

Як ЗСУ знищили гармату та палозаправники ворога

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, скільки ворожих "Іскандерів" та "Кинджалів" збили за червень: сім балістичних ракет "Іскандер-М", шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та вісім вертольотів.

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