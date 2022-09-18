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Як ЗСУ звільняли Харківщину: інфографіка деокупації за останній тиждень (відео)

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Як ЗСУ звільняли Харківщину: інфографіка деокупації за останній тиждень (відео)

Фото: facebook.com/Міністерство інфраструктури України

Від 6 вересня українські захисники звільнили близько 8500 км² української території.

У Мережі показали інфографіку, як ЗСУ протягом минулого тижня звільняли Харківщину та Донбас.

Карту опублікував Центр стратегічних комунікацій.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, від 6 вересня українські захисники звільнили близько 8500 км² української території.

Крім того, у ЦСК розповіли про успіхи  ЗСУ за останній тиждень:

  • Українські воїни вийшли до держкордону з РФ на окремих ділянках фронту у Харківській області, повідомив очільник місцевої ОВА.
  • На півдні ЗСУ просунулися та звільнили понад 500 км² території та деокупували 13 населених пунктів, повідомив генерал-майор Дмитро Марченко.
  • ЗСУ встановили вогневий контроль над територією Херсонщини. Українські війська просуваються в області, але поки не можуть оголошувати про всі успіхи. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
  • ЗСУ зайшли у Святогірськ, що на Донеччині. Про це повідомили у Нацгвардії України.
  • Українські захисники знищили базу окупантів на Луганщині. Росіяни проживали на автовокзалі Сватового, повідомив очільник місцевої ОВА.

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