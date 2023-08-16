Як ЗСУ звільняли Урожайне на Донеччині: з'явилося відео із боями

На кадрах також видно, як, отримавши відповідь від ЗСУ, окупанти втікали із селища.

У Збройних силах показали, як звільняли від російських окупантів Урожайне Донецької області.

Відео опублікувала 35-та окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, чиї бійці брали активну участь у деокупації.

"Військові 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського разом з побратимами 38-ї окремої бригади морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони України в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне що на Донеччині", - йдеться у тексті під дописом.

На кадрах видно, як Сили оборони звільняли кожен метр населеного пункту, а російські війська втікали. Також на відео видно фрагменти боїв між українською армією та окупантами.

Як ЗСУ звільняли Урожайне на Донеччині: з'явилося відео

Нагадаємо, у середу, 16 серпня, у Міноборони України повідомили про деокупацію населеного пункта на Донеччині - Урожайного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коваленко: Чому фіаско військ РФ на Лимано-Куп'янському напрямку було ОЧЕВИДНИМ?

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