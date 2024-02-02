Як ЗСУ звільняли Зміїний: з’явилось унікальне архівне відео

На кадрах українська РСЗВ "Ураган" прямісінько з баржі обстрілює ворога на острові.

У Мережі з’явилося архівне відео роботи української артилерії у травні 2022 року, коли Сили оборони звільняли від ворога острів Зміїний.

Відповідний ролик опублікувало видання "Думська".

Журналісти опублікували відео від 4 травня 2022 року, на якому українська реактивна система залпового вогню БМ-27 "Ураган" просто з баржі обстрілює російських окупантів на острові Зміїний.

Своїми спогадами про ті події поділився командир батареї майор Іван Іжицький.

"Можна сказати, ми відкрили сезон. Хоч і прив'язалися до коси, але навестися все одно виявилося непросто – не сильно, але качає. Задумка була в тому, щоб перевірити, чи є сенс із такого стріляти. Тому що острів маленький, влучити по ньому складно, як у п'ять копійок. У підсумку з 16-ти снарядів 11 прилетіли по острову. Зрозуміли, сенс є", – розповів військовий.

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Архівне відео зі звільненням Зміїного з’явилося в Мережі

Нагадаємо, російські війська захопили острів Зміїний першого ж дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Відтоді українські війська регулярно атакували ворожі позиції там, і 30 червня того ж року в ОК "Південь" повідомили, що окупанти поспіхом залишили Зміїний.

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