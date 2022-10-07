Як ЗСУ звільнять Крим і коли: військовий експерт вказав на передумови для деокупації півострова

За умов контролю над правим берегом Дніпра, в зоні ураження Himars та САУ PzH 2000 опиниться вся тилова інфраструктура росіян на лівому березі. Це створить передумови для успішної деокупації Херсонської області та АР Крим.

Про все це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Давайте не будемо називати конкретні дати. Якщо ми візьмемо під контроль правий берег Дніпра, то в зоні ураження Himars та САУ PzH 2000 опиниться вся тилова інфраструктура росіян вже на лівому березі. Це створить передумови для успішної деокупації Херсонської області та оперативного простору. Мовиться про деокупацію АР Крим", - сказав Дмитро Снєгирьов.

За його словами, розглядаються декілька варіантів деокупації півострова, навіть без форсування Дніпра.

"Це в позитиві. Чому? Пригадайте висловлювання представників Пентагону про те, що наразі немає потреби в передачі Україні комплексів ATACMS", - додав військовий експерт.

Однак, як каже Дмитро Снєгирьов, та зброя, яка наразі є у ЗСУ, здатна виконувати свої завдання для деокупації Криму.

"Момент використання Himars - це не історична перспектива, а найближчі місяці. Але, підкреслю, що не треба забігати наперед", - сказав експерт.

Нагадаємо, станом на 6 жовтня від початку поточного місяця ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

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