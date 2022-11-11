Як ЗСУ звільняють Херсонщину від окупантів: всі подробиці і карта бойових дій

У Херсонській області Збройні сили України продовжують витісняти російські війська з правобережжя Дніпра. Звільнені десятки населених пунктів, окупанти тікають на лівий берег, а в самому Херсоні вже помітили перший український прапор.

ТСН.ua зібрав подробиці звільнення Херсонської області від окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, під час успішних наступальних дій українських військ на Херсонському напрямку лише 9 листопада було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

Українські захисники у звільнених селах зробили фото біля фельдшерського пункту і школи, розгорнувши там стяги свого підрозділу.

Фото: Бригада Богуна

Фото: Бригада Богуна

У деокупованих населених пунктах ЗСУ зустрічають квітами і позбавляються від залишків рсоійської присутності.

Крім того, українські партизани вивісили прапор України в центрі Херсона.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 10 листопада повідомляв, що на Херсонському напрямку від 1 жовтня Силам оборони вдалося відновити контроль над 41 населеним пунктом. Просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, звільнено до 1381 кв км теритрій.

У мережі з'явилася карта, яка демонструє масштаби "від'ємного наступу" окупантів на Херсонщині. Її оприлюднив блогер Олександр Аронець.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти, відступаючи, грабують населені пункти і примусово виселяють місцевих жителів. Зокрема, вони намагаються максимально пошкодити лінії електропередач, елементи транспортної і критичної інфраструктури, мінують дороги.

11 листопада був зруйнований Антонівський міст, який впродовж довгих місяців перебував під обстрілами. На фото видно, що обрушилися два прольоти. За даними російських "воєнкорів", міст був підірваний військами РФ при відступі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, на правому березі Дніпра наразі можуть перебувати до 20 тисяч окупантів - більше половини угруповання, яке дислокувалося на правобережжі.

Як повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький, спочатку росіяни вивозили на лівий берег цивільних, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, і матеріально-технічне забезпечення. Зараз, за його ​​словами, виїжджають лише окремі бойові підрозділи.

Скібіцький додав, що росіяни відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські військові на початку жовтня.

Російський військовий блогер Alex Parker Media повідомив, що окупанти у паніці залишають Херсон, а на лівому березі також панує анархія.Через влучні обстріли ЗСУ, окупанти втікають якнайдалі від річки Дніпро. Як зазначив блогер, командування ЗС РФ думало, що має близько тижня на спокійне виведення всіх військ, але Україна зіпсувала ці плани.

Російські блогери також повідомляли про паніку серед окупантів, зокрема й про те, що військові ЗС РФ намагаються перебратися на лівий берег "на всьому, що може плавати" та "ледве не б'ються за човни".

З'явилося також відео втечі російських військових з Херсона через переправу біля Антонівського мосту.

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