Як ЗСУ звільняли від окупантів Кліщіївку: з'явилося відео штурму російських позицій

Українські військові під час штурму знищували російські танки та живу силу.

Міністерство внутрішніх справ України показало, як українські військові звільняли від російських окупантів Кліщіївку.

Відповідне відео опублікували в пресслужбі МВС.

На кадрах видно, як українські військові під час штурму знищували російські танки та живу силу. ЗСУ зачищали будівлі, вибивали звідти військових РФ та запускали по позиціям окупантів ударні дрони та артилерію. Як підсумок - Сили оборони поповнили також і обмінний фонд.

Нагадаємо, що звільнення населеного пункту дає ЗСУ ряд переваг над російськими окупантами.

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