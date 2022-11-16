Як зупинити Путіна: Зеленський наголосив на відчутті перемоги України

Якщо зараз послабшати, то потім з тої сторони буде відповідь за все.
Президент України Володимир Зеленський розповів про перспективи для світу у разі послабшання позиції України. Тож очільника Кремля зупинити необхідно.
Про це йшлося під час пресконференції із представниками ЗМІ у середу, 16 листопада.
"Ми потроху його (Володимира Путіна - ред.) зупиняємо. В повітрі нашої держави і не тільки з'явилося відчуття, що Путін не такий міцний, і не така їхня армія міцна. І відчуття перемоги України з'являється. Назад вже не можна. Потрібно тільки вперед. Якщо зараз послабшати, то потім з тої сторони буде відповідь за все", - зазначив Зеленський.
Він також наголосив на тому, що світові партнери України "повинні зрозуміти це" та підтримати Україну на шляху до перемоги.
"Потрібно йти спокійно вперед, іноді в темряві", - додав президент.
Раніше радник керівника Офісу президента закликав Європу не відкладати ключові рішення та закрити небо над Україною.
Нагадаємо, що 15 листопада у Польщі, в селі Пшеводуві, прогримів вибух, спричинений падінням ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося приблизно за 6 кілометрів від українсько-польського кордону.
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