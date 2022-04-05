Як зупинити Росію: Зеленський дав відповідь на засіданні Радбезу ООН

Президент України наголосив, що ніхто з винних не сховається.
Як зупинити Росію? Негайно притягувати російських військових і тих, хто віддавав їм накази до відповідальності за воєнні злочини на території України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня.
"Кожен, хто віддав злочинні накази та їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути анологічним Нюрнберзькому процесу. Я хочу нагадати дипломатам Росії, що після Другої світової війни покарання не оминуло таку людину як фон Рібентроп, і хочу нагадати архітекторам злочинної політики Росії, що покарання наздогнало і Адольфа Ейхмана. Ніхто з винних не сховається", - підсумівав Зеленський.
Нагадаємо, президент України також заявив, що на сьогодні на території України Росія скоює найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни.
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