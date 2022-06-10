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Як звільняли голову з полону ТГ на Миколаївщині: Кім показав відео

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Як звільняли голову з полону ТГ на Миколаївщині: Кім показав відео

Фото: скриншот з відео

Голова Шевченківської ОТГ на Миколаївщині Олег Пилипенко два місяці провів у ворожому полоні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав, як звільняли з російського полону голову Шевченківської ТГ на Миколаївщині Олега Пилипенка.

"Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег, а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома", - зазначив Кім.

Обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири полонених окупантів, п'ять українців).

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області відбувся обмін полоненими. Україні вдалось звільнити голову Шевченківської ТГ Олега Пилипенка, який перебував у полоні 2 місяці. 

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